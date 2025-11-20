Рейтинг@Mail.ru
Спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/poiski-2056170041.html
Спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае - РИА Новости, 20.11.2025
Спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Четверо спасателей поисково-спасательного отряда продолжают искать семью Усольцевых в Красноярском крае, сообщил РИА Новости специалист по связям с... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:39:00+03:00
2025-11-20T02:39:00+03:00
происшествия
красноярский край
партизанский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_0:131:1281:851_1920x0_80_0_0_9dfdb1d8ae0ec5f0be13528388010dea.jpg
https://ria.ru/20251119/poiski-2055896215.html
https://ria.ru/20251027/poiski-2050809491.html
красноярский край
партизанский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_48:0:1211:872_1920x0_80_0_0_399e3637de5327b1fdc8fe6d1ceff34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, партизанский район, россия
Происшествия, Красноярский край, Партизанский район, Россия
Спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Четверо спасателей продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

© Фото : КГКУ "Спасатель"/TelegramСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Четверо спасателей поисково-спасательного отряда продолжают искать семью Усольцевых в Красноярском крае, сообщил РИА Новости специалист по связям с общественностью краевого государственного казенного учреждения "Спасатель" Александр Якимов.
"От нас выехало четыре человека и три единицы техники", - сказал Якимов.
Спасатели обследуют пещеру глубиной 15 метров в поисках семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Спасатели обследовали еще одну пещеру в поисках семьи Усольцевых
Вчера, 04:52
В понедельник спасатели по заявке полиции выехали в Партизанский район на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае.
В среду в Telegram-канале отряда сообщалось, что спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров, а также 2,5 километра лесного и скального массива. Отмечалось, что поиски результатов не дали и будут продолжены.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Новые поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов
27 октября, 06:18
 
ПроисшествияКрасноярский крайПартизанский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала