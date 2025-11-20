Спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Четверо спасателей поисково-спасательного отряда продолжают искать семью Усольцевых в Красноярском крае, сообщил РИА Новости специалист по связям с общественностью краевого государственного казенного учреждения "Спасатель" Александр Якимов.
"От нас выехало четыре человека и три единицы техники", - сказал Якимов.
В понедельник спасатели по заявке полиции выехали в Партизанский район на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае.
В среду в Telegram-канале отряда сообщалось, что спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров, а также 2,5 километра лесного и скального массива. Отмечалось, что поиски результатов не дали и будут продолжены.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
