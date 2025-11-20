Спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Четверо спасателей поисково-спасательного отряда продолжают искать семью Усольцевых в Красноярском крае, сообщил РИА Новости специалист по связям с общественностью краевого государственного казенного учреждения "Спасатель" Александр Якимов.

"От нас выехало четыре человека и три единицы техники", - сказал Якимов.

В понедельник спасатели по заявке полиции выехали в Партизанский район на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае

В среду в Telegram-канале отряда сообщалось, что спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров, а также 2,5 километра лесного и скального массива. Отмечалось, что поиски результатов не дали и будут продолжены.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).