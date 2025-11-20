Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девушек в Подмосковье был судим - РИА Новости, 20.11.2025
19:49 20.11.2025 (обновлено: 20:46 20.11.2025)
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девушек в Подмосковье был судим
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девушек в Подмосковье был судим - РИА Новости, 20.11.2025
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девушек в Подмосковье был судим
Житель Подмосковья, задержанный по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, а также причастный к безвестному исчезновению двух РИА Новости, 20.11.2025
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девушек в Подмосковье был судим

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девушек житель Подмосковья был судим

Житель Богородского округа, который обвиняется в убийстве двух девушек
Житель Богородского округа, который обвиняется в убийстве двух девушек - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© ГСУ СК России по Московской области
Житель Богородского округа, который обвиняется в убийстве двух девушек
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья, задержанный по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, а также причастный к безвестному исчезновению двух девушек, был судим за кражу и разбой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них безвестно исчезли.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал и свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. При этом, как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
"Предварительно установлено, что мужчина был ранее судим по статье 158 УК РФ (кража) и 162 УК РФ (разбой)", - сказал собеседник агентства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
