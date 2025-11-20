Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девушек в Подмосковье был судим

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья, задержанный по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, а также причастный к безвестному исчезновению двух девушек, был судим за кражу и разбой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них безвестно исчезли.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал и свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. При этом, как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
"Предварительно установлено, что мужчина был ранее судим по статье 158 УК РФ (кража) и 162 УК РФ (разбой)", - сказал собеседник агентства.