Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девушек в Подмосковье был судим

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья, задержанный по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, а также причастный к безвестному исчезновению двух девушек, был судим за кражу и разбой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.