В Подмосковье задержали мужчину по обвинению в убийстве двух девушек

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков: четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них безвестно исчезли, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.