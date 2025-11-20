В Подмосковье задержали мужчину по обвинению в убийстве двух девушек

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков: четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них безвестно исчезли, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка и рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал и свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратилась мать 19-летней девушки из Королева, а также сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. При этом, как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
В отношении 46-летнего жителя Подмосковья было возбуждено уголовное дело.
"(Ему - ред.) предъявлено обвинение в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера", - сообщила Врадий, отметив, что обвиняемый арестован.
Она добавила, что следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, поиск пропавших девушек продолжается.