Суд принял к рассмотрению дело судьи Тришкина о стрельбе в таксиста

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Видновский суд Московской области принял к рассмотрению дело судьи военного суда в отставке Альберта Тришкина, который, по версии обвинения, в ходе дорожного конфликта выстрелил в таксиста из травматического пистолета, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Уголовное дело в отношении Тришкина поступило в суд и принято к рассмотрению", - сказано в материалах.
Там отмечается, что военный судья в отставке обвиняется по статье 112 УК РФ - в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. При этом изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализировался на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за 2025 год Тришкин вынес десять приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. После возбуждения против него уголовного дела он подал в отставку.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
