Суд принял к рассмотрению дело судьи Тришкина о стрельбе в таксиста

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Видновский суд Московской области принял к рассмотрению дело судьи военного суда в отставке Альберта Тришкина, который, по версии обвинения, в ходе дорожного конфликта выстрелил в таксиста из травматического пистолета, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализировался на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за 2025 год Тришкин вынес десять приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. После возбуждения против него уголовного дела он подал в отставку.