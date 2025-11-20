https://ria.ru/20251120/podmoskove-2056354109.html
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами
Продажу алкоголя в точках общепита, вход в которые расположен со двора многоквартирного дома, разрешат только с 13.00 до 15.00 в Подмосковье, изменения вступят
2025-11-20T16:11:00+03:00
2025-11-20T16:11:00+03:00
2025-11-20T16:12:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами
В Подмосковье продажу алкоголя в общепите около домов разрешат с 13.00 до 15.00
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Продажу алкоголя в точках общепита, вход в которые расположен со двора многоквартирного дома, разрешат только с 13.00 до 15.00 в Подмосковье, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Теперь продажа алкоголя в общепите, вход в который расположен во двор МКД, будет разрешена только с часу до трёх дня. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Это ещё один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора и шума", - рассказал Брынцалов
в своем Telegram-канале
Он также напомнил, что с 1 сентября в Подмосковье
запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов. Получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги.
Так, по словам парламентария, после вступления в силу новых требований уже прекратили реализацию слабоалкогольной продукции более 1,2 тысячи магазинов. Кроме того, более 1,3 тысячи точек прекратят продажу алкоголя по мере завершения срока действия лицензий.
"Наша задача – убрать алкоголь из дворов. Те представители бизнеса, которые учитывают интересы жителей, смогут продолжать работу, например, продавая продукты питания", - отметил Брынцалов.