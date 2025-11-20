Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами
16:11 20.11.2025 (обновлено: 16:12 20.11.2025)
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами
Продажу алкоголя в точках общепита, вход в которые расположен со двора многоквартирного дома, разрешат только с 13.00 до 15.00 в Подмосковье, изменения вступят... РИА Новости, 20.11.2025
общество, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума
Общество, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами

В Подмосковье продажу алкоголя в общепите около домов разрешат с 13.00 до 15.00

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди во дворе дома
Люди во дворе дома - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Люди во дворе дома. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Продажу алкоголя в точках общепита, вход в которые расположен со двора многоквартирного дома, разрешат только с 13.00 до 15.00 в Подмосковье, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Теперь продажа алкоголя в общепите, вход в который расположен во двор МКД, будет разрешена только с часу до трёх дня. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Это ещё один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора и шума", - рассказал Брынцалов в своем Telegram-канале.
Алкогольные напитки на витрине бара - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
На Алтае с 1 марта ограничат продажу алкоголя
21 октября, 16:06
Он также напомнил, что с 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов. Получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги.
Так, по словам парламентария, после вступления в силу новых требований уже прекратили реализацию слабоалкогольной продукции более 1,2 тысячи магазинов. Кроме того, более 1,3 тысячи точек прекратят продажу алкоголя по мере завершения срока действия лицензий.
"Наша задача – убрать алкоголь из дворов. Те представители бизнеса, которые учитывают интересы жителей, смогут продолжать работу, например, продавая продукты питания", - отметил Брынцалов.
Цех розлива - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В ГД обсуждают ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
15 ноября, 09:20
 
