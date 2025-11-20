Рейтинг@Mail.ru
Российские пловцы выиграли микст-эстафету на Кубке сильнейших в Минске - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
21:34 20.11.2025 (обновлено: 01:01 21.11.2025)
Российские пловцы выиграли микст-эстафету на Кубке сильнейших в Минске
Российские пловцы выиграли микст-эстафету на Кубке сильнейших в Минске
Российские пловцы выиграли микст-эстафету на Кубке сильнейших в Минске

Российские пловцы выиграли комбинированную микст-эстафету на Кубке сильнейших

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная России в составе Павла Самусенко, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Клепиковой выиграла в комбинированной микст-эстафете 4 по 50 м на международных соревнованиях по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске.
Победители финишировали с результатом 1 минута 36,80 секунды.
Арина Пантина (16.16,12) победила на 1500 м вольным стилем, Максим Ступин (1.56,17) - на 200 м комплексным плаванием. На дистанции 200 м на спине Дмитрий Савенко выиграл (1.50,25), а Павел Самусенко (1.50,95) показал второй результат. Серафима Фокина (2.09,25) стала лучшей на 200 м баттерфляем, Владислав Гринев (21,57) - на 50 м вольным стилем. Яна Шакирова (2.09,22) и Ирина Звягинцева (2.09,36) заняли второе и третье места соответственно на 200 м комплексом. На 400 м вольным стилем победил Савелий Лузин (3.39,59), а Григорий Вековищев (3.44,59) финишировал вторым.
На 50-метровке брассом у женщин победила Ралина Гилязова (29,85), третьей стала Евгения Чикунова (30,39).
Эстафету 4 по 100 вольным стилем у мужчин выиграли россияне Владислав Гринев, Александр Щеголев, Михаил Антипов и Михаил Довгалюк (3.10,42), у женщин - Кира Манохина, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова и Яна Шакирова (4.32,44).
Гилязова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде
12 ноября, 18:22
