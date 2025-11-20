В Петербурге арестовали актера по делу о детской порнографии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал актера кино и сериалов Владимира Колганова по делу об обороте детской порнографии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Колганова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) УК РФ (2 эпизода), п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 242.2 (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов) УК РФ", - говорится в сообщении

По информации пресс-службы судов города, следствием установлено, что в 2007 году Колганов хранил изготовленную им фотографию, являющуюся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших 14-летнего возраста, которую распространил в сети интернет на своей странице в социальной сети. Также он совместно с Кирилловым в 2015 году изготовил и распространил порнографический материал с участием несовершеннолетнего на своей личной странице в социальной сети. Указанные материалы хранились в сети интернет вплоть до их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

В пресс-службе судов добавили, что Колганов задержан 18 ноября, в этот же день ему предъявлено обвинение, вину он не признал, просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

Колганов известен ролями в криминальных сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Убойная сила", "Охотники за головами" и другие.

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей, сообщило ранее управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального главка МВД РФ. Было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1-2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в сети интернет. Отмечалось, эти порнографические материалы для педофилов размещались не только в даркнете, но и на зарубежных платформах, включая запрещённый в РФ Instagram*