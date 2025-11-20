В Петербурге мужчину заподозрили в поджоге авто из-за неразделенной любви

"Днем 19 ноября по подозрению в этом преступлении на улице Заставской задержан 20-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мотивом преступления стала неразделенная любовь, молодой человек из ревности облил бензином автомобиль возлюбленной и поджёг его", – рассказали в ГУМВД.