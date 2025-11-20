Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчину заподозрили в поджоге авто из-за неразделенной любви - РИА Новости, 20.11.2025
11:54 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/peterburg-2056250792.html
В Петербурге мужчину заподозрили в поджоге авто из-за неразделенной любви
В Петербурге мужчину заподозрили в поджоге авто из-за неразделенной любви - РИА Новости, 20.11.2025
В Петербурге мужчину заподозрили в поджоге авто из-за неразделенной любви
Полиция Санкт-Петербурга задержала 20-летнего местного жителя, который, предположительно, поджег автомобиль девушки из-за неразделенной любви, сообщила... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:54:00+03:00
2025-11-20T11:54:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
выборгский район
россия
санкт-петербург
выборгский район
происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Выборгский район
В Петербурге мужчину заподозрили в поджоге авто из-за неразделенной любви

В Петербурге задержали мужчину за поджог машины из-за неразделенной любви

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 20-летнего местного жителя, который, предположительно, поджег автомобиль девушки из-за неразделенной любви, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, ночью 23 октября в полицию Выборгского района города поступило сообщение о горящем автомобиле на Лесном проспекте, 8. На месте происшествия правоохранители обнаружили частично сгоревший седан Bogdan-2110.
От возгорания никто не пострадал, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).
"Днем 19 ноября по подозрению в этом преступлении на улице Заставской задержан 20-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мотивом преступления стала неразделенная любовь, молодой человек из ревности облил бензином автомобиль возлюбленной и поджёг его", – рассказали в ГУМВД.
Житель Новосибирской области заподозрили в попытке сжечь шесть человек
