Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину за приставания к девочке в метро - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/peterburg-2056245011.html
В Петербурге задержали мужчину за приставания к девочке в метро
В Петербурге задержали мужчину за приставания к девочке в метро - РИА Новости, 20.11.2025
В Петербурге задержали мужчину за приставания к девочке в метро
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, приставал к 13-летней девочке в вагоне метро, возбуждено уголовное дело по статье РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:38:00+03:00
2025-11-20T11:38:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
александр невский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149139/39/1491393926_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_aeea0c7f537ace6886d068288bb07469.jpg
https://ria.ru/20251104/peterburg-2052766037.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149139/39/1491393926_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_36589bf54a6c4969b18782e1c0152864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, александр невский
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Невский
В Петербурге задержали мужчину за приставания к девочке в метро

МВД: в Петербурге задержали мужчину, пристававшего к девочке в метро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкметро
метро - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, приставал к 13-летней девочке в вагоне метро, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу вечером в полицию Центрального района обратилась местная жительница, которая сообщила, что днем в вагоне метро между станциями "Маяковская и "Площадь Александра Невского" неизвестный мужчина "совершил в отношении ее 13-летней дочери противоправные действия".
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить. Им оказался 35-летний подсобный рабочий одного из маркетплейсов, проживающий в Московском районе. Девятнадцатого ноября он был задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), добавили в ГУМВД.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки
4 ноября, 13:57
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександр Невский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала