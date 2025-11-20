https://ria.ru/20251120/peterburg-2056245011.html
В Петербурге задержали мужчину за приставания к девочке в метро
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, приставал к 13-летней девочке в вагоне метро, возбуждено уголовное дело
происшествия
россия
санкт-петербург
александр невский
россия
санкт-петербург
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149139/39/1491393926_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_36589bf54a6c4969b18782e1c0152864.jpg
происшествия, россия, санкт-петербург, александр невский
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Невский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, приставал к 13-летней девочке в вагоне метро, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу вечером в полицию Центрального района обратилась местная жительница, которая сообщила, что днем в вагоне метро между станциями "Маяковская и "Площадь Александра Невского" неизвестный мужчина "совершил в отношении ее 13-летней дочери противоправные действия".
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить. Им оказался 35-летний подсобный рабочий одного из маркетплейсов, проживающий в Московском районе. Девятнадцатого ноября он был задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), добавили в ГУМВД.