В Петербурге задержали мужчину за приставания к девочке в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, приставал к 13-летней девочке в вагоне метро, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в субботу вечером в полицию Центрального района обратилась местная жительница, которая сообщила, что днем в вагоне метро между станциями "Маяковская и "Площадь Александра Невского" неизвестный мужчина "совершил в отношении ее 13-летней дочери противоправные действия".

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить. Им оказался 35-летний подсобный рабочий одного из маркетплейсов, проживающий в Московском районе. Девятнадцатого ноября он был задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.