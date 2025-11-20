В Петербурге задержали женщину, которая убила и спрятала в диван младенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Задержана жительница Петербурга, которая задушила своего новорожденного ребенка и спрятала тело в сумке в диван, пока его не обнаружил отец младенца спустя несколько дней, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве младенца (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ )", - сообщает пресс-служба

Известно, что вечером в среду отец ребенка пришел в квартиру дома в Апраксином переулке в городе Санкт-Петербурге, где обнаружил тело младенца с явными признаками насильственной смерти.

"Предварительным следствием установлено, что в ночное время 7 ноября мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия. В настоящее время женщина задержана", - отметили в пресс-службе.

Задержанной предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу добавили, что следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц в связи с наличием сведений о нахождении обвиняемой на специализированном учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.