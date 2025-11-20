Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок - РИА Новости, 20.11.2025
14:08 20.11.2025
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок
Грузовые перевозки по международным транспортным маршрутам должны вырасти в России к 2030 году в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года, сообщил глава... РИА Новости, 20.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок

Мишустин: грузоперевозки по международным маршрутам должны вырасти в 1,5 раза

© РИА Новости / Виталий Аньков
Грузовые автомобили в зоне таможенного контроля
Грузовые автомобили в зоне таможенного контроля - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили в зоне таможенного контроля. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Грузовые перевозки по международным транспортным маршрутам должны вырасти в России к 2030 году в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России", премьер отметил, что сложнейшая отраслевая задача связана с повышением глобальной конкурентоспособности российских международных маршрутов.
"Прежде всего − в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, а также коридора "Север – Юг". Грузовые перевозки по ним за следующие пять лет должны вырасти в 1,5 раза к уровню 2021 года. Мы такой план себе поставили", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин отметил роль автотранспорта в грузоперевозках по России
Экономика
 
 
