https://ria.ru/20251120/perevozki-2056307188.html
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок
Грузовые перевозки по международным транспортным маршрутам должны вырасти в России к 2030 году в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года, сообщил глава... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:08:00+03:00
2025-11-20T14:08:00+03:00
2025-11-20T14:10:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813308_0:237:3219:2047_1920x0_80_0_0_8a84af845a08f85331ccc9d048972bf3.jpg
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048478851.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813308_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_8449c5f64a742d78680a8460d1c153cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о планах по наращиванию международных грузоперевозок
Мишустин: грузоперевозки по международным маршрутам должны вырасти в 1,5 раза
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Грузовые перевозки по международным транспортным маршрутам должны вырасти в России к 2030 году в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России", премьер отметил, что сложнейшая отраслевая задача связана с повышением глобальной конкурентоспособности российских международных маршрутов.
"Прежде всего − в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, а также коридора "Север – Юг". Грузовые перевозки по ним за следующие пять лет должны вырасти в 1,5 раза к уровню 2021 года. Мы такой план себе поставили", - сказал Мишустин.