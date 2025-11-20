Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о системе работы переводчиков-синхронистов на Нюрнберге - РИА Новости, 20.11.2025
15:20 20.11.2025
Эксперт рассказал о системе работы переводчиков-синхронистов на Нюрнберге
Эксперт рассказал о системе работы переводчиков-синхронистов на Нюрнберге
ссср, общество, нюрнбергский процесс
СССР, Общество, Нюрнбергский процесс
© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкГлавный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выработанная в ходе Нюрнбергского трибунала система работы переводчиков–синхронистов долгое время оставалась практически неизменной, рассказал РИА Новости профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев в день, когда исполняется 80 лет с начала Нюрнбергского процесса.
"С того момента несколько десятилетий система работы оставалась практически неизменной, потому что главное в синхронном переводе с технической точки зрения - это разделить голоса, говорящие на разных языках", - сказал он.
"И если в зале собрались люди, говорящие на разных языках, то нужно каким-то образом сделать так, чтобы до каждого из них дошёл свой собственный язык, а чужие языки не доходили. Именно поэтому выдающийся переводчик и личный переводчик генерала Эйзенхауэра Леон Достер, полковник, он и придумал всю эту идею с созданием кабин, разделением языков по языковым каналам, создание бригад переводчиков, аккумулирование всех этих языковых каналов в зале", - рассказал Королев.
По его словам, "это была гигантская работа, и практически ничего не менялось много десятилетий".
"За последние лет пять изменения начались. Они не кардинальные, но всё-таки они есть довольно существенные", - заметил он.
По словам Королева, эти изменения касаются в основном платформ, на которых реализуется синхронный перевод.
"Но сама идеология разделения языковых каналов и каналов замещения никуда не исчезла, она остаётся такой же", - заключил он.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
СССРОбществоНюрнбергский процесс
 
 
