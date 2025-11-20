Эксперт рассказал о системе работы переводчиков-синхронистов на Нюрнберге

Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге. Архивное фото

Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выработанная в ходе Нюрнбергского трибунала система работы переводчиков–синхронистов долгое время оставалась практически неизменной, рассказал РИА Новости профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев в день, когда исполняется 80 лет с начала Нюрнбергского процесса.

"С того момента несколько десятилетий система работы оставалась практически неизменной, потому что главное в синхронном переводе с технической точки зрения - это разделить голоса, говорящие на разных языках", - сказал он.

"И если в зале собрались люди, говорящие на разных языках, то нужно каким-то образом сделать так, чтобы до каждого из них дошёл свой собственный язык, а чужие языки не доходили. Именно поэтому выдающийся переводчик и личный переводчик генерала Эйзенхауэра Леон Достер, полковник, он и придумал всю эту идею с созданием кабин, разделением языков по языковым каналам, создание бригад переводчиков, аккумулирование всех этих языковых каналов в зале", - рассказал Королев.

По его словам, "это была гигантская работа, и практически ничего не менялось много десятилетий".

"За последние лет пять изменения начались. Они не кардинальные, но всё-таки они есть довольно существенные", - заметил он.

По словам Королева, эти изменения касаются в основном платформ, на которых реализуется синхронный перевод.

"Но сама идеология разделения языковых каналов и каналов замещения никуда не исчезла, она остаётся такой же", - заключил он.