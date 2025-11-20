В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предприятие "Тверской экскаватор" (входит в Группу компаний UMG) приступило к испытаниям опытного образца первого отечественного колесного промышленного перегружателя, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Перегружатель имеет эксплуатационную массу 40,5 тонны и при максимальном рабочем радиусе в 16 метров на уровне земли способен перемещать грузы весом до четырех тонн. Машина создана на основе российских технических решений и комплектующих, соответствует требованиям по импортозамещению для поставок по госконтрактам. Ранее в Россию поставлялась только импортная техника такого класса.

"Мы последовательно ведем работу по созданию самой широкой линейки российской строительной и специальной техники, чтобы предложить нашим эксплуатантам надежную альтернативу импортным машинам... Опытная машина будет проходить испытания не только на полигоне, но и в условиях реальной эксплуатации под нашим контролем", – приводятся в сообщении слова генерального директора UMG Константина Николаева.