В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя
В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя - РИА Новости, 20.11.2025
В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя
Предприятие "Тверской экскаватор" (входит в Группу компаний UMG) приступило к испытаниям опытного образца первого отечественного колесного промышленного... РИА Новости, 20.11.2025
тверь
россия
2025
В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предприятие "Тверской экскаватор" (входит в Группу компаний UMG) приступило к испытаниям опытного образца первого отечественного колесного промышленного перегружателя, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Перегружатель имеет эксплуатационную массу 40,5 тонны и при максимальном рабочем радиусе в 16 метров на уровне земли способен перемещать грузы весом до четырех тонн. Машина создана на основе российских технических решений и комплектующих, соответствует требованиям по импортозамещению для поставок по госконтрактам. Ранее в Россию поставлялась только импортная техника такого класса.
"Мы последовательно ведем работу по созданию самой широкой линейки российской строительной и специальной техники, чтобы предложить нашим эксплуатантам надежную альтернативу импортным машинам... Опытная машина будет проходить испытания не только на полигоне, но и в условиях реальной эксплуатации под нашим контролем", – приводятся в сообщении слова генерального директора UMG Константина Николаева.
Как отметили в пресс-службе, правительство Тверской области оказывает поддержку развитию отрасли машиностроение по национальному проекту "Средства производства и автоматизации".