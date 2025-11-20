Рейтинг@Mail.ru
В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:56 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/peregruzhatel-2056348471.html
В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя
В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя - РИА Новости, 20.11.2025
В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя
Предприятие "Тверской экскаватор" (входит в Группу компаний UMG) приступило к испытаниям опытного образца первого отечественного колесного промышленного... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:56:00+03:00
2025-11-20T15:56:00+03:00
тверская область
тверь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900452437_0:73:3158:1849_1920x0_80_0_0_8535c27178263f7ad80bb64b94adc140.jpg
https://ria.ru/20251120/korolev-2056326914.html
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900452437_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_b524f4797db2ae9fc9ba5b13cd02f42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, россия
Тверская область, Тверь, Россия
В Твери начали испытания первого отечественного промышленного перегружателя

"Тверской экскаватор" начал испытания прототипа колесного перегружателя

CC BY-SA 4.0 / Ветер Тверских Крыш (cropped) / Вид на площадь Михаила Тверского с телевизионной вышки в Твери
Вид на площадь Михаила Тверского с телевизионной вышки в Твери - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Ветер Тверских Крыш (cropped) /
Вид на площадь Михаила Тверского с телевизионной вышки в Твери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предприятие "Тверской экскаватор" (входит в Группу компаний UMG) приступило к испытаниям опытного образца первого отечественного колесного промышленного перегружателя, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Перегружатель имеет эксплуатационную массу 40,5 тонны и при максимальном рабочем радиусе в 16 метров на уровне земли способен перемещать грузы весом до четырех тонн. Машина создана на основе российских технических решений и комплектующих, соответствует требованиям по импортозамещению для поставок по госконтрактам. Ранее в Россию поставлялась только импортная техника такого класса.
"Мы последовательно ведем работу по созданию самой широкой линейки российской строительной и специальной техники, чтобы предложить нашим эксплуатантам надежную альтернативу импортным машинам... Опытная машина будет проходить испытания не только на полигоне, но и в условиях реальной эксплуатации под нашим контролем", – приводятся в сообщении слова генерального директора UMG Константина Николаева.
Как отметили в пресс-службе, правительство Тверской области оказывает поддержку развитию отрасли машиностроение по национальному проекту "Средства производства и автоматизации".
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области
Вчера, 15:01
 
Тверская областьТверьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала