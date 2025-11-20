Источник: Турция рассчитывает на переговоры с Россией на высоком уровне

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает на проведение телефонных переговоров с российской стороной на высоком уровне, однако не намерена заранее объявлять возможные даты, сообщил РИА Новости информированный турецкий источник.

"Вероятность таких переговоров, конечно, есть. Между лидерами сохраняются доверительные отношения, канал общения налажен", — заявил собеседник агентства о вероятности телефонных переговоров двух лидеров в ближайшее время.

На вопрос о возможных сроках разговора он подчеркнул, что Анкара не раскрывает подобные детали заранее.