Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция рассчитывает на переговоры с Россией на высоком уровне - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 20.11.2025 (обновлено: 10:48 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/peregovory-2056224581.html
Источник: Турция рассчитывает на переговоры с Россией на высоком уровне
Источник: Турция рассчитывает на переговоры с Россией на высоком уровне - РИА Новости, 20.11.2025
Источник: Турция рассчитывает на переговоры с Россией на высоком уровне
Турция рассчитывает на проведение телефонных переговоров с российской стороной на высоком уровне, однако не намерена заранее объявлять возможные даты, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:34:00+03:00
2025-11-20T10:48:00+03:00
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20251120/turtsiya-2056224065.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, анкара (провинция), владимир путин
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин
Источник: Турция рассчитывает на переговоры с Россией на высоком уровне

Турция рассчитывает на телефонные переговоры с Россией на высоком уровне

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает на проведение телефонных переговоров с российской стороной на высоком уровне, однако не намерена заранее объявлять возможные даты, сообщил РИА Новости информированный турецкий источник.
По его словам, контакты между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным остаются устойчивыми.
"Вероятность таких переговоров, конечно, есть. Между лидерами сохраняются доверительные отношения, канал общения налажен", — заявил собеседник агентства о вероятности телефонных переговоров двух лидеров в ближайшее время.
На вопрос о возможных сроках разговора он подчеркнул, что Анкара не раскрывает подобные детали заранее.
"Мы своевременно сообщим об этом СМИ", — отметил источник.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Турция продолжит контакты с Россией и США по Украине, сообщил источник
Вчера, 10:32
 
В миреТурцияРоссияАнкара (провинция)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала