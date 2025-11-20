https://ria.ru/20251120/peregovory-2056224581.html
Источник: Турция рассчитывает на переговоры с Россией на высоком уровне
2025-11-20T10:34:00+03:00
2025-11-20T10:34:00+03:00
2025-11-20T10:48:00+03:00
Источник: Турция рассчитывает на переговоры с Россией на высоком уровне
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает на проведение телефонных переговоров с российской стороной на высоком уровне, однако не намерена заранее объявлять возможные даты, сообщил РИА Новости информированный турецкий источник.
По его словам, контакты между президентом Турции
Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным
остаются устойчивыми.
"Вероятность таких переговоров, конечно, есть. Между лидерами сохраняются доверительные отношения, канал общения налажен", — заявил собеседник агентства о вероятности телефонных переговоров двух лидеров в ближайшее время.
На вопрос о возможных сроках разговора он подчеркнул, что Анкара
не раскрывает подобные детали заранее.
"Мы своевременно сообщим об этом СМИ", — отметил источник.