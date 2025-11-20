https://ria.ru/20251120/patriarkh-2056338594.html
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за вклад в церковно-светские отношения
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за формирование государственно-церковных отношений, которым могли бы позавидовать все предыдущие поколения.
Президент поздравил патриарха Кирилла с 79-летием в четверг.
"При активном участии вас как главы государства сформировался такой стиль и образ взаимоотношений Церкви и государства, которому, наверное, позавидовали бы все предшествующие поколения. Потому что в старые царские времена Церковь не была свободной, она управлялась государственным чиновником. В советские времена мы знаем, что происходило. И вот впервые за долгую историю отношения Церкви и государства осуществляются таким образом, что не возникает никаких конфликтов, которые могли как бы омрачить эти отношения. Кроме того, эти отношения служат благу и процветанию нашего народа и нашей любимой Родины. Благодарю вас сердечно за это", – ответил патриарх на поздравление президента.