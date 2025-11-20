Молдавская оппозиция призвала усилить контроль за правительством

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии призвала все оппозиционные силы республики усилить контроль за деятельностью правительства на фоне коррупционного скандала на Украине, сообщил экс-президент Молдавии, лидер политформирования Игорь Додон.

"Партия социалистов Республики Молдова обращается ко всем оппозиционным силам с призывом усилить контроль за деятельностью правительства на фоне коррупционного скандала на Украине . Перед молдавской оппозицией стоит задача не допустить повторения украинского политического кризиса, ведь в противном случае пострадает не только репутация нашей страны, но и прежде всего граждане, которые будут вынуждены оплачивать коррупцию чиновников из собственных карманов", - написал в своем Telegram -канале Додон

По его словам, необходимо срочно внедрить механизмы строгого парламентского контроля, обеспечить прозрачность бюджетных расходов и ограничить возможности для злоупотребления властью. "А одним из первых шагов в этом направлении должна стать передача Счётной палаты под контроль парламентской оппозиции", - подчеркнул Додон.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.