Парк площадью более 3 га благоустроили в хуторе Кубани по нацпроекту

КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Парк площадью более 3 гектаров благоустроили в хуторе Садовом Отрадненского района Кубани по нацпроекту, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

"На территории парка площадью более 3 гектаров подрядчик завершил благоустройство, ведется работа по приемке объекта. Здесь уложили пешеходные дорожки, установили скамейки. Обустроили две детские площадки – для мальчиков и девочек разного возраста создали современные безопасные пространства со специальным покрытием и игровыми комплексами. Также в парке смонтировали системы уличного освещения, видеонаблюдения и радиосвязи. До конца месяца планируем торжественное открытие обновленной территории", - рассказал журналистам Шапошник.

Как отметили в пресс-службе краевой администрации, общественную территорию обновили по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"Благоустройство парка проводят поэтапно, оно рассчитано на несколько лет. Работы продолжат в 2026 году – планируют обновить участок вокруг мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, установить сцену", - подчеркнули в пресс-службе.