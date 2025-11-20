Рейтинг@Mail.ru
Парк площадью более 3 га благоустроили в хуторе Кубани по нацпроекту
Краснодарский край
 
18:03 20.11.2025
Парк площадью более 3 га благоустроили в хуторе Кубани по нацпроекту
РИА Новости
Новости
Парк площадью более 3 га благоустроили в хуторе Кубани по нацпроекту

В хуторе Садовом на Кубани благоустроили парк площадью более 3 га

КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Парк площадью более 3 гектаров благоустроили в хуторе Садовом Отрадненского района Кубани по нацпроекту, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
"На территории парка площадью более 3 гектаров подрядчик завершил благоустройство, ведется работа по приемке объекта. Здесь уложили пешеходные дорожки, установили скамейки. Обустроили две детские площадки – для мальчиков и девочек разного возраста создали современные безопасные пространства со специальным покрытием и игровыми комплексами. Также в парке смонтировали системы уличного освещения, видеонаблюдения и радиосвязи. До конца месяца планируем торжественное открытие обновленной территории", - рассказал журналистам Шапошник.
Как отметили в пресс-службе краевой администрации, общественную территорию обновили по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
"Благоустройство парка проводят поэтапно, оно рассчитано на несколько лет. Работы продолжат в 2026 году – планируют обновить участок вокруг мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, установить сцену", - подчеркнули в пресс-службе.
Ход работ курирует краевое министерство ТЭК и ЖКХ. Всего в 2025 году на Кубани по нацпроекту планируют благоустроить более 100 общественных пространств – это парки, скверы и набережные.
Краснодарский крайОтрадненский районКраснодарский крайКапремонт в Москве
 
 
