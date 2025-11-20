Рейтинг@Mail.ru
В Париже мужчина трижды осквернил Могилу Неизвестного Солдата - РИА Новости, 20.11.2025
16:51 20.11.2025 (обновлено: 17:06 20.11.2025)
В Париже мужчина трижды осквернил Могилу Неизвестного Солдата
В Париже мужчина трижды осквернил Могилу Неизвестного Солдата
В Париже мужчина трижды осквернил Могилу Неизвестного Солдата

В Париже мужчину трижды задержали за осквернение Могилы Неизвестного Солдата

© AP Photo / Pool/Ludovic MarinМогила Неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже
Могила Неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Гражданин Судана был три раза в течение одной недели задержан в Париже за осквернение Могилы Неизвестного Солдата, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на источники в полиции.
Ранее издание Valeurs Actuelles сообщало, что суданец 12 ноября осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже и при задержании представился полиции президентом. Это стало первым в серии инцидентом.
"Суданец, 23-летний Ибрагим В., был задержан три раза в течение одной недели за нанесение ущерба Могиле Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже", - говорится в статье.
Второй аналогичный случай произошел 14 ноября, когда мужчина лег на землю и руками потушил Вечный огонь. Его отвезли в психиатрическое отделение при полиции, а затем при одной из городских больниц, пишет Figaro.
Третий инцидент был зафиксирован 19 ноября. Тогда злоумышленник испортил венки цветов, установленных перед мемориалом, и снова был задержан, сообщает газета. Его поместили под стражу до результатов поведенческой экспертизы, сказано в материале.
Это не первые случаи осквернения Могилы Неизвестного Солдата в Париже. В октябре правоохранители задержали адвоката, которая срывала установленные на мемориале венки, а затем укусила полицейского при сопротивлении задержанию. Женщину, которая оказалась под воздействием наркотиков, доставили в психиатрическое отделение при полиции. В августе мужчина из Марокко прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, его также задержали. Французские СМИ позднее сообщили, что власти лишили его вида на жительство.
