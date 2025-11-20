В Париже мужчина трижды осквернил Могилу Неизвестного Солдата

ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Гражданин Судана был три раза в течение одной недели задержан в Париже за осквернение Могилы Неизвестного Солдата, сообщила в четверг газета Гражданин Судана был три раза в течение одной недели задержан в Париже за осквернение Могилы Неизвестного Солдата, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на источники в полиции.

Ранее издание Valeurs Actuelles сообщало, что суданец 12 ноября осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже и при задержании представился полиции президентом. Это стало первым в серии инцидентом.

"Суданец, 23-летний Ибрагим В., был задержан три раза в течение одной недели за нанесение ущерба Могиле Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже", - говорится в статье.

Второй аналогичный случай произошел 14 ноября, когда мужчина лег на землю и руками потушил Вечный огонь. Его отвезли в психиатрическое отделение при полиции, а затем при одной из городских больниц, пишет Figaro.

Третий инцидент был зафиксирован 19 ноября. Тогда злоумышленник испортил венки цветов, установленных перед мемориалом, и снова был задержан, сообщает газета. Его поместили под стражу до результатов поведенческой экспертизы, сказано в материале.