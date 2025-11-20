Ozon назвал тезис о "гонке на истощение" в части скидок необоснованным

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ozon назвал необоснованным тезис о "гонке на истощение" по отношению к скидками, так как у платформ растут финансовые показатели и количество клиентов, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в ноябре главы Сбербанка , ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

"Тезис о "гонке на истощение" необоснован – финансовые показатели платформ и, конечно, рост числа клиентов платформ и малых бизнесов, растущих с ними, доказывает ровно обратное", - сказали в пресс-службе.

Там же отметили, что отмена скидок станет причиной повышения цен для 85 миллионов покупателей платформ, более 50 миллионов из них живут в малых городах и селах.

"Использование скидок, бонусов и программ лояльности – излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей", - добавили в компании.

Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.