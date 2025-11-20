Рейтинг@Mail.ru
21:02 20.11.2025
Ozon назвал тезис о "гонке на истощение" в части скидок необоснованным
Ozon назвал тезис о "гонке на истощение" в части скидок необоснованным
2025-11-20T21:02:00+03:00
2025-11-20T21:02:00+03:00
2025
Ozon назвал тезис о "гонке на истощение" в части скидок необоснованным

Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ozon назвал необоснованным тезис о "гонке на истощение" по отношению к скидками, так как у платформ растут финансовые показатели и количество клиентов, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах
Вчера, 19:57
"Тезис о "гонке на истощение" необоснован – финансовые показатели платформ и, конечно, рост числа клиентов платформ и малых бизнесов, растущих с ними, доказывает ровно обратное", - сказали в пресс-службе.
Там же отметили, что отмена скидок станет причиной повышения цен для 85 миллионов покупателей платформ, более 50 миллионов из них живут в малых городах и селах.
"Использование скидок, бонусов и программ лояльности – излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей", - добавили в компании.
Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Крупные банки высказались против скидок за счет маркетплейсов
Вчера, 19:55
 
