Хоккеист "Эдмонтона" назвал Овечкина потрясающим человеком
Хоккей
 
10:57 20.11.2025
Хоккеист "Эдмонтона" назвал Овечкина потрясающим человеком
Хоккеист "Эдмонтона" назвал Овечкина потрясающим человеком - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Хоккеист "Эдмонтона" назвал Овечкина потрясающим человеком
Канадский хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Эндрю Манджипани, который ранее выступал за "Вашингтон Кэпиталз", заявил, что капитан "столичных" россиянин Александр... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
хоккей
спорт
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
эдмонтон ойлерз
спорт, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), эдмонтон ойлерз
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Эдмонтон Ойлерз
Хоккеист "Эдмонтона" назвал Овечкина потрясающим человеком

Хоккеист "Эдмонтона": Овечкин - потрясающий человек и настоящий профессионал

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : x.com/capitals
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Канадский хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Эндрю Манджипани, который ранее выступал за "Вашингтон Кэпиталз", заявил, что капитан "столичных" россиянин Александр Овечкин является настоящим профессионалом, с которым было весело играть в одной команде.
В ночь на четверг "Вашингтон" на своем льду обыграл "Эдмонтон" со счетом 7:4. Овечкин провел на площадке 16 минут и забросил шайбу.
«
"Ови - потрясающий человек. Это заметно в мелочах на льду, в маленьких видео и во всем таком, он такой на самом деле. Он шутник, он веселый, он всегда приходит на арену в хорошем настроении. Не имело никакого значения, чем закончилась игра накануне и так далее. Он всегда выходил на лед готовым работать, с улыбкой на лице, подшучивая над всеми на каждой тренировке. Он настоящий профессионал, и играть с ним было очень весело", - заявил Манджапане Capitals Radio Network.
Отличившись голом в матче с "Эдмонтоном", Овечкин продлил личную голевую серию до трех игр и стал первым с декабря 2016 года игроком в возрасте 40 лет, кому удалось забросить в трех встречах чемпионата НХЛ подряд. Форвард "Вашингтона" 480-й раз в карьере забил на домашнем стадионе столичного клуба "Кэпитал Уан Арены" и повторил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги в рамках чемпионатов и плей-офф НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Горди Хоу (480 голов на бывшем стадионе "Детройт Ред Уингз" "Детройт-Олимпиа").
Хоккеисты Миннесоты Уайлд - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ
20 ноября, 09:02
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Эдмонтон Ойлерз
 
