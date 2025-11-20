Хоккеист "Эдмонтона" назвал Овечкина потрясающим человеком

«

"Ови - потрясающий человек. Это заметно в мелочах на льду, в маленьких видео и во всем таком, он такой на самом деле. Он шутник, он веселый, он всегда приходит на арену в хорошем настроении. Не имело никакого значения, чем закончилась игра накануне и так далее. Он всегда выходил на лед готовым работать, с улыбкой на лице, подшучивая над всеми на каждой тренировке. Он настоящий профессионал, и играть с ним было очень весело", - заявил Манджапане Capitals Radio Network.