Овчинников покинул РФС и занял должность директора академии "Локомотива"
Футбол
 
18:05 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ovchinnikov-2056391618.html
Овчинников покинул РФС и занял должность директора академии "Локомотива"
Овчинников покинул РФС и занял должность директора академии "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Овчинников покинул РФС и занял должность директора академии "Локомотива"
Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников покинул должность начальника отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) и возглавил... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T18:05:00+03:00
2025-11-20T18:05:00+03:00
футбол
спорт
сергей овчинников
максим митрофанов
локомотив (москва)
динамо москва
бенфика
Овчинников покинул РФС и занял должность директора академии "Локомотива"

Овчинников возглавил академию "Локомотива"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников покинул должность начальника отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) и возглавил академию московского "Локомотива", сообщается на сайте РФС.
Овчинников занимал пост в РФС с 2023 года.
"Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в Академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования. Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в "Локомотиве", с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе", - заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Овчинникову 55 лет. В период игровой карьеры голкипер представлял "Локомотив" с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. В составе железнодорожников он дважды выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также он играл за московское "Динамо", португальские клубы "Бенфика", "Алверка" и "Порту".
По окончании карьеры футболиста Овчинников являлся тренером вратарей дубля "Локомотива", московского ЦСКА и сборной России, а также возглавлял краснодарскую "Кубань", брянское и минское "Динамо", был ассистентом в штабе столичных армейцев и киевского "Динамо", а также спортивным директором тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева.
Футбол
 
