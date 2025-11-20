Овчинников покинул РФС и занял должность директора академии "Локомотива"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников покинул должность начальника отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) и возглавил академию московского "Локомотива", сообщается на сайте РФС.
Овчинников занимал пост в РФС с 2023 года.
"Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в Академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования. Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в "Локомотиве", с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе", - заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
По окончании карьеры футболиста Овчинников являлся тренером вратарей дубля "Локомотива", московского ЦСКА и сборной России, а также возглавлял краснодарскую "Кубань", брянское и минское "Динамо", был ассистентом в штабе столичных армейцев и киевского "Динамо", а также спортивным директором тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева.