Удаление тренера "Оренбурга" в матче против "Локомотива" признали верным
Удаление тренера "Оренбурга" в матче против "Локомотива" признали верным
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Сергей Цыганок верно удалил главного тренера "Оренбурга"... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
