Удаление тренера "Оренбурга" в матче против "Локомотива" признали верным
Футбол
 
19:24 20.11.2025
Удаление тренера "Оренбурга" в матче против "Локомотива" признали верным
Удаление тренера "Оренбурга" в матче против "Локомотива" признали верным - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Удаление тренера "Оренбурга" в матче против "Локомотива" признали верным
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Сергей Цыганок верно удалил главного тренера "Оренбурга"... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
футбол
ильдар ахметзянов
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
ильдар ахметзянов, оренбург, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Ильдар Ахметзянов, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ)
Удаление тренера "Оренбурга" в матче против "Локомотива" признали верным

ЭСК РФС признала верным удаление Ахметзянова в матче против "Локомотива"

Ильдар Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Сергей Цыганок верно удалил главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" (0:1), сообщается на сайте РФС.
Тренер получил красную карточку в компенсированное время за совершение действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника.
«
"Ахметзянов вышел за пределы технической зоны и начал произносить обидные и оскорбительные выражения в адрес игрока соперника Николая Комличенко. Такое поведение главного тренера "Оренбурга" наказывается удалением его из технической зоны с показом прямой красной карточки. Решение судьи верное и соответствует правилам игры", - говорится в мотивировочной части решения.
Также комиссия постановила, что арбитр Иван Сараев правильно назначил пенальти в ворота московского ЦСКА после видеопросмотра в добавленное к первому тайму время встречи в 1/4 финала пути РПЛ с махачкалинским "Динамо" (0:1). Также Сараев правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 37-й минуте.
Футболист Никола Влашич в ФК Вест Хэм - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича
20 ноября, 19:17
 
Футбол Ильдар Ахметзянов Оренбург РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
