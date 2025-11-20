Рейтинг@Mail.ru
Ольховская: необходимо развитие всех звеньев транспортной цепи - РИА Новости, 20.11.2025
13:29 20.11.2025
Ольховская: необходимо развитие всех звеньев транспортной цепи
Ольховская: необходимо развитие всех звеньев транспортной цепи
2025
Пресс-релизы

Ольховская: необходимо развитие всех звеньев транспортной цепи

Ирина Ольховская
Ирина Ольховская - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Ирина Ольховская
МОСКВА, 20 ноя - пресс-служба АО "Восточный Порт". Необходимо развитие всех звеньев транспортной цепи, чтобы обеспечить ее непрерывность. Об этом рассказала генеральный директор ООО "Универсальная логистика" (управляет АО "Восточный Порт") Ирина Ольховская в ходе сессии "Водный транспорт – интеграция и развитие. Трансформация водного транспорта. Новые возможности" в рамках Транспортной недели-2025.
Ольховская акцентировала внимание на ключевой роли морских портов в транспортной системе страны. Она подчеркнула, что развитие портов напрямую зависит от их загрузки, а загрузка – от развития железнодорожной инфраструктуры. При этом уже сейчас мощности портов значительно опережают возможности железнодорожной сети.
"За последние 3–5 лет мощности угольных портов Российской Федерации достаточно сильно увеличились. Мы видим, что Российские железные дороги предпринимают значительные меры по росту пропускной и провозной способности. Однако сегодня профицит российских угольных терминалов достигает 55%, что говорит о текущем практически двукратном резерве мощностей. Это очень серьезная цифра", – отметила Ольховская.
Если говорить только о перевалке угля, то профицит Северо-Западных морских портов составляет 63,4 миллиона тонн, портов Азово-Черноморского бассейна – 54 миллиона тонн, а портов Дальнего Востока (в Приморье и Ванино Хабаровского края) – почти 80 миллионов тонн. В общей сложности резерв достигает порядка 200 миллионов тонн.
"Это огромный потенциал, и его необходимо осваивать", – подчеркнула эксперт.
Частные компании инвестировали сотни миллиардов рублей в развитие портовых мощностей и специализированной техники. Но эта инфраструктура сейчас фактически простаивает.
На Дальнем Востоке спрос на экспортные перевозки и профицит морской инфраструктуры уже значительно превышают возможности железнодорожной инфраструктуры. Разрыв приближается к 300 миллионам тонн и будет только увеличиваться.
Для того, чтобы сократить этот разрыв и задействовать все возможности современных портов, критически важно увеличить текущие показатели пропускной и провозной способности железнодорожной магистрали по всем направлениям. В направлении Дальнего Востока особенно важно выполнить эту работу, так как именно это обеспечит России доступ к Азиатско-Тихоокеанскому региону, где сейчас, в условиях охлаждения отношений с Западом, находятся превалирующие для страны рынки.
Ольховская обратила внимание на необходимость содействия федеральных органов власти и Минтранса России в синхронизации развития железнодорожных магистралей страны с развитием портов, что крайне важно для обеспечения эффективной логистики экспортных потоков.
Партнерский материал.
