В Индии арестовали четверых обвиняемых по делу о взрыве автомобиля в Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Антитеррористическое агентство Индии - Национальное следственное управление – арестовало еще четверых обвиняемых по делу о взрыве автомобиля в Дели, сообщило управление.

Взрыв автомобиля Hyunda i i20 произошел вечером 10 ноября на перекрестке у станции метро "Красный форт" в Дели . В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. Согласно последним данным, взрыв привел к гибели 13 человек. Полиция Индии начала расследование взрыва как теракта и установила личность водителя взорванного автомобиля. Им оказался доктор Умар ун-Наби, связанный со сторонниками террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

"Четверо обвиняемых были взяты под стражу сотрудниками Национального следственного управления в Шринагаре, штат Джамму Кашмир , по постановлению окружного судьи суда Патиалы", - говорится в заявлении управления.

Следователи установили личности обвиняемых, это доктор Музаммил Шакил Ганаи из Пулвамы, доктор Адиль Ахмед Ратер из Анантнага, муфтий Ирфан Ахмад Вагай из Шопиана в регионе Джамму и Кашмира, и доктор Шахин Саид из Лакхнау . Согласно расследованию управления, все они сыграли ключевую роль в теракте, который произошел в Дели 10 ноября.

Ранее следователи арестовали еще двух обвиняемых по этому делу - Амира Рашида Али, на чьё имя был зарегистрирован автомобиль, использованный при взрыве, и Джасира Билала Вани, который оказывал техническую помощь террористу, участвовавшему в теракте.