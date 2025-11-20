https://ria.ru/20251120/obvinjaemye-2056410990.html
В Индии арестовали четверых обвиняемых по делу о взрыве автомобиля в Дели
В Индии арестовали четверых обвиняемых по делу о взрыве автомобиля в Дели - РИА Новости, 20.11.2025
В Индии арестовали четверых обвиняемых по делу о взрыве автомобиля в Дели
Антитеррористическое агентство Индии - Национальное следственное управление – арестовало еще четверых обвиняемых по делу о взрыве автомобиля в Дели, сообщило... РИА Новости, 20.11.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Антитеррористическое агентство Индии - Национальное следственное управление – арестовало еще четверых обвиняемых по делу о взрыве автомобиля в Дели, сообщило управление.
Взрыв автомобиля Hyunda
i i20 произошел вечером 10 ноября на перекрестке у станции метро "Красный форт" в Дели
. В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. Согласно последним данным, взрыв привел к гибели 13 человек. Полиция Индии
начала расследование взрыва как теракта и установила личность водителя взорванного автомобиля. Им оказался доктор Умар ун-Наби, связанный со сторонниками террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад".
"Четверо обвиняемых были взяты под стражу сотрудниками Национального следственного управления в Шринагаре, штат Джамму
и Кашмир
, по постановлению окружного судьи суда Патиалы", - говорится в заявлении управления.
Следователи установили личности обвиняемых, это доктор Музаммил Шакил Ганаи из Пулвамы, доктор Адиль Ахмед Ратер из Анантнага, муфтий Ирфан Ахмад Вагай из Шопиана в регионе Джамму и Кашмира, и доктор Шахин Саид из Лакхнау
. Согласно расследованию управления, все они сыграли ключевую роль в теракте, который произошел в Дели 10 ноября.
Ранее следователи арестовали еще двух обвиняемых по этому делу - Амира Рашида Али, на чьё имя был зарегистрирован автомобиль, использованный при взрыве, и Джасира Билала Вани, который оказывал техническую помощь террористу, участвовавшему в теракте.
Согласно ранее опубликованной информации, Джасир предположительно оказывал техническую поддержку при проведении терактов, модифицируя беспилотники и пытаясь изготовить ракеты перед взрывом заминированного автомобиля в столице страны, в результате которого погибли 13 человек и 32 получили ранения.