Годовщина Нюрнберга напоминает об ужасах фашизма, заявил правозащитник

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Восьмидесятилетие Нюрнбергского процесса служит напоминанием для нынешних поколений об ужасах фашизма и свидетельствует о том, что преступники рано или поздно столкнутся с правосудием, заявил РИА Новости американский правозащитник Фил Уилайто в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.

"Восьмидесятая годовщина может напомнить людям об ужасах фашизма и о том, что те, кто совершает военные преступления против человечности, в конце концов будут преданы суду со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Уилайто, который является основателем Кампании солидарности с Одессой - американской общественной организации, поддерживающей антифашистов на Украине

Уилайто подчеркнул, что сейчас в живых остались лишь немногие из тех, кто лично испытал ужасы фашизма.

"Коллективная память стирается, и представители правого крыла пытаются представить фашистские идеи как вполне законные политические взгляды", - сказал он.

Правозащитник выразил уверенность, что люди доброй воли воспользуются годовщиной Нюрнбергского процесса для того, чтобы возродить в обществе понимание серьезной опасности фашизма и организовать борьбу против него.

Американские правозащитники создали Кампанию солидарности с Одессой, чтобы привлечь внимание к массовому убийству мирных жителей в этом городе 2 мая 2014 года. Тогда украинские националисты разрушили палаточный городок активистов "антимайдана" и подожгли Дом профсоюзов. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.