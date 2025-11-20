https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056366412.html
Годовщина Нюрнберга напоминает об ужасах фашизма, заявил правозащитник
Годовщина Нюрнберга напоминает об ужасах фашизма, заявил правозащитник - РИА Новости, 20.11.2025
Годовщина Нюрнберга напоминает об ужасах фашизма, заявил правозащитник
Восьмидесятилетие Нюрнбергского процесса служит напоминанием для нынешних поколений об ужасах фашизма и свидетельствует о том, что преступники рано или поздно... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:50:00+03:00
2025-11-20T16:50:00+03:00
2025-11-20T16:50:00+03:00
в мире
одесса
германия
украина
нюрнбергский процесс
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/99/1478239972_706:0:4347:2048_1920x0_80_0_0_1ff7ca9da2dcea3bbb1aeede689e67d0.jpg
https://ria.ru/20250718/istorik-2029836664.html
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056327133.html
одесса
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/99/1478239972_1258:0:3989:2048_1920x0_80_0_0_e546da7d12586d569a5859755b8774b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, германия, украина, нюрнбергский процесс, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Одесса, Германия, Украина, Нюрнбергский процесс, Вторая мировая война (1939-1945)
Годовщина Нюрнберга напоминает об ужасах фашизма, заявил правозащитник
Уилайто: 80-летие Нюрнбергского процесса служит напоминанием об ужасах фашизма
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Восьмидесятилетие Нюрнбергского процесса служит напоминанием для нынешних поколений об ужасах фашизма и свидетельствует о том, что преступники рано или поздно столкнутся с правосудием, заявил РИА Новости американский правозащитник Фил Уилайто в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
"Восьмидесятая годовщина может напомнить людям об ужасах фашизма и о том, что те, кто совершает военные преступления против человечности, в конце концов будут преданы суду со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Уилайто, который является основателем Кампании солидарности с Одессой
- американской общественной организации, поддерживающей антифашистов на Украине
.
Уилайто подчеркнул, что сейчас в живых остались лишь немногие из тех, кто лично испытал ужасы фашизма.
"Коллективная память стирается, и представители правого крыла пытаются представить фашистские идеи как вполне законные политические взгляды", - сказал он.
Правозащитник выразил уверенность, что люди доброй воли воспользуются годовщиной Нюрнбергского процесса для того, чтобы возродить в обществе понимание серьезной опасности фашизма и организовать борьбу против него.
Американские правозащитники создали Кампанию солидарности с Одессой, чтобы привлечь внимание к массовому убийству мирных жителей в этом городе 2 мая 2014 года. Тогда украинские националисты разрушили палаточный городок активистов "антимайдана" и подожгли Дом профсоюзов. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии
. Международный военный трибунал в Нюрнберге
был учрежден по инициативе СССР
, США
, Великобритании
и Франции
для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.