16:50 20.11.2025
Годовщина Нюрнберга напоминает об ужасах фашизма, заявил правозащитник
в мире, одесса, германия, украина, нюрнбергский процесс, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Одесса, Германия, Украина, Нюрнбергский процесс, Вторая мировая война (1939-1945)
Уилайто: 80-летие Нюрнбергского процесса служит напоминанием об ужасах фашизма

Одно из заседаний Международного военного трибунала
Одно из заседаний Международного военного трибунала. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Восьмидесятилетие Нюрнбергского процесса служит напоминанием для нынешних поколений об ужасах фашизма и свидетельствует о том, что преступники рано или поздно столкнутся с правосудием, заявил РИА Новости американский правозащитник Фил Уилайто в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
"Восьмидесятая годовщина может напомнить людям об ужасах фашизма и о том, что те, кто совершает военные преступления против человечности, в конце концов будут преданы суду со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Уилайто, который является основателем Кампании солидарности с Одессой - американской общественной организации, поддерживающей антифашистов на Украине.
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
18 июля, 04:53
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
18 июля, 04:53
Уилайто подчеркнул, что сейчас в живых остались лишь немногие из тех, кто лично испытал ужасы фашизма.
"Коллективная память стирается, и представители правого крыла пытаются представить фашистские идеи как вполне законные политические взгляды", - сказал он.
Правозащитник выразил уверенность, что люди доброй воли воспользуются годовщиной Нюрнбергского процесса для того, чтобы возродить в обществе понимание серьезной опасности фашизма и организовать борьбу против него.
Американские правозащитники создали Кампанию солидарности с Одессой, чтобы привлечь внимание к массовому убийству мирных жителей в этом городе 2 мая 2014 года. Тогда украинские националисты разрушили палаточный городок активистов "антимайдана" и подожгли Дом профсоюзов. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса
Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса
Вчера, 15:01
 
