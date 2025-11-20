Рейтинг@Mail.ru
Нюрнберг признал СС преступной организацией, напомнила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
16:46 20.11.2025
Нюрнберг признал СС преступной организацией, напомнила Захарова
Нюрнберг признал СС преступной организацией, напомнила Захарова
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пленарного заседания Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" напомнила, что Нюрнбергский трибунал признал СС, в том числе 14-ю дивизию "Галичина", преступными организациями, о чем необходимо помнить в контексте "битвы за историю", которая развернулась в медиапространстве.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса
Вчера, 15:01
"Нюрнбергский трибунал, я подчеркну, объявил преступными организациями СС, СД, гестапо, руководящий состав СДПГ, то есть сам факт принадлежности к СС является преступлением, согласно решению трибунала в Нюрнберге", - сказала Захарова.
По словам Захаровой, об этом важно помнить в контексте "битвы за историю", которая развернулась в информационном пространстве в настоящее время. Пытаясь обелить свое прошлое, закрепить за Советским Союзом вину за развязывание Второй мировой войны и возложить на Советский Союз ответственность за совершенные Рейхом преступления, ведущие западные СМИ распространяют ложную информацию.
"Четырнадцатая дивизия СС "Галичина", в которую в свое время добровольно - подчеркну - вступил (бывший солдат дивизии Ярослав) Гунько, запятнала себя самыми ужасными преступлениями против мирного населения", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что случай Ярослава Хунку (Гунько) попал в министерскую рубрику "Антифейк" после того, как один из англосаксонских исследователей выпустил материал, стремящийся оправдать нацизм.
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Запад замалчивает тему Нюрнбергского трибунала, заявила Захарова
Вчера, 14:28
"Материал назывался "Борьба против СССР не обязательно делает тебя нацистом". Один заголовок чего стоит. Этот материал являлся откровенной попыткой оправдания нацизма и отрицания вердикта международного военного трибунала в Нюрнберге", - указала Захарова.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Российский МИД тогда заявил, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим" бывшего на тот момент премьером Канады Джастина Трюдо.
Следственный комитет России ранее сообщал, что Хунка и его соучастники причастны к убийству более 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Преступления включали массовые расстрелы, сожжение людей в домах и костёле. Генпрокуратура РФ сообщала, что Хунка, заочно обвиняемый в России, объявлен в международный розыск и внесен в базу данных Интерпола. Степанов ранее подчёркивал, что Москва продолжит добиваться его экстрадиции, несмотря на попытки канадских властей защитить преступника.
 
Россия СССР Канада Мария Захарова Ярослав Хунка Владимир Зеленский Генеральная прокуратура РФ Интерпол Нюрнбергский процесс В мире
 
 
