Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса
15:01 20.11.2025
Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса
Захарова: Нюрнберг состоялся, потому что Красная армия была в центре Европы

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Проведение Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками стало возможным, потому что тогда Красная армия была в центре Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Потому что советские войска находились в тот момент в центре Западной Европы, потому что их было уже не остановить", - сказала Захарова в ходе пленарного заседания Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", комментируя то, как удалось провести трибунал над нацистами.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
Вчера, 00:05
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, если бы советская сторона тогда доверилась западным заверениям, что трибунал будет проведен, но в будущем, то он бы никогда и не состоялся.
"Его бы никогда не было, он бы растворился. Их бы (подсудимых нацистов – ред.) действительно кого-то бы повесили, кого-то, может быть, "по блату" расстреляли бы. Потому что повешение для таких людей отличается от расстрела, у них своя логика. Но я уверена, что его бы не было. Они в очередной раз бы что-нибудь такое придумали и каким-то образом симулировали (бы - ред.) процесс", - подчеркнула Захарова.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" проходит 20-21 ноября в Москве на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" и Музея Победы. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум пройдёт в конструктивном ключе, внесёт серьёзный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Минобороны опубликовало архивные материалы о Нюрнбергском процессе
Вчера, 00:23
 
В миреРоссияГерманияЕвропаМария ЗахароваВладимир ПутинМанежМузей ПобедыНюрнбергский процесс
 
 
