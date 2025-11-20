Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Проведение Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками стало возможным, потому что тогда Красная армия была в центре Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Потому что советские войска находились в тот момент в центре Западной Европы, потому что их было уже не остановить", - сказала Захарова в ходе пленарного заседания Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", комментируя то, как удалось провести трибунал над нацистами.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, если бы советская сторона тогда доверилась западным заверениям, что трибунал будет проведен, но в будущем, то он бы никогда и не состоялся.
"Его бы никогда не было, он бы растворился. Их бы (подсудимых нацистов – ред.) действительно кого-то бы повесили, кого-то, может быть, "по блату" расстреляли бы. Потому что повешение для таких людей отличается от расстрела, у них своя логика. Но я уверена, что его бы не было. Они в очередной раз бы что-нибудь такое придумали и каким-то образом симулировали (бы - ред.) процесс", - подчеркнула Захарова.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" проходит 20-21 ноября в Москве на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" и Музея Победы. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум пройдёт в конструктивном ключе, внесёт серьёзный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.