Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, если бы советская сторона тогда доверилась западным заверениям, что трибунал будет проведен, но в будущем, то он бы никогда и не состоялся.

"Его бы никогда не было, он бы растворился. Их бы (подсудимых нацистов – ред.) действительно кого-то бы повесили, кого-то, может быть, "по блату" расстреляли бы. Потому что повешение для таких людей отличается от расстрела, у них своя логика. Но я уверена, что его бы не было. Они в очередной раз бы что-нибудь такое придумали и каким-то образом симулировали (бы - ред.) процесс", - подчеркнула Захарова.