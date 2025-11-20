Внук Руденко рассказал, как Сталина убедили отправить Паулюса в Нюрнберг

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лидер СССР Иосиф Сталин поначалу не хотел отправлять генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса выступать на Нюрнбергский трибунал, так как опасался, что тот изменит свои показания, но советский обвинитель Роман Руденко сумел его переубедить, рассказал РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса внук Руденко Михаил Амирджанов.

Генерал-фельдмаршал Паулюс командовал в Сталинграде 6-й армией вермахта, 31 января 1943 года сдался в плен. При этом еще до начала войны, задолго до 22 июня 1941 года, Паулюс был одним из разработчиков плана "Барбаросса". На Нюрнбергском трибунале советские обвинители планировали использовать показания Паулюса о тщательной подготовке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера к нападению на СССР и о том, что это нападение не было никак спровоцировано Москвой

"Советские представители обвинения в своих контактах с (западными) коллегами быстро поняли, что показания Паулюса, данные в Советском Союзе, в условиях плена, не будут приняты трибуналом ни к рассмотрению, ни уж тем более к тому, чтобы серьезно к ним отнестись. Настроение было у наших всех союзников достаточно негативное. Высказывались комментарии, что, находясь у вас в плену под контролем следователя НКВД, Паулюс мог рассказать все, что угодно. А если вы за это еще пообещали ему дополнительную тарелку супа или хорошего кофе, то он мог бы рассказать и еще более красивые истории. В циничных таких тонах велись эти разговоры", - рассказал РИА Новости Амирджанов про воспоминания своего деда.

Тогда у советской делегации возникла идея, что нужно привезти Паулюса на трибунал.

"Идею непосредственную, как использовать Паулюса в процессе, оформил и доложил Сталину Роман Андреевич Руденко во время рождественского перерыва (зимой 1945-46 годов, - ред.)", - рассказал Амирджанов. Перед этим Руденко встречался с Паулюсом в лагере немецких военнопленных в Красногорске и убедился в его настрое.

По его словам, Сталин очень внимательно следил за ходом трибунала, слушал доклады Руденко и других участников, давал директивы о том, что обязательно должно прозвучать на процессе. Поначалу к идее отвезти Паулюса в Нюрнберг Сталин отнесся осторожно, опасаясь, что в присутствии подельников и западных обвинителей гитлеровский военачальник отречется от своих показаний.

"Дед рассказывал: Сталин прошелся по кабинету несколько раз, потом закурил, потом сзади (за спиной Руденко, - ред.) остановился и спросил: А этот ваш Паулюс, не подведет? То есть он сказал "ваш", мол, я к этому делу не имею никакого отношения. Это ваша идея, это ваш Паулюс", - рассказал Амирджанов. Руденко ответил на это, что немец не подведет и на основании общения с фельдмаршалом у него сложилось впечатление, что остатки человеческой и офицерской порядочности не дадут Паулюсу отказаться от свидетельств.

"Сталин сказал: хорошо. Но когда Роман Андреевич уже выходил из его кабинета, в спину ему раздалось: но под вашу ответственность, товарищ Руденко", - рассказал его внук.

Доставили Паулюса в Нюрнберг тайно, даже союзники, англичане и американцы не знали, что его привезли. Интересно, что перед этим адвокаты подсудимых написали около 20 обращений с просьбой привезти Паулюса, так как надеялись, что тот даст выгодные им показания.

"Председатель трибунала, англичанин (Джеффри – ред.) Лоуренс, спросил, можно ли будет доставить Паулюса в зал суда. И Роман Андреевич сказал: да, я думаю, это возможно. А как много времени на это уйдет, спросил Лоуренс. Роман Андреевич сказал: я думаю, не более пяти минут. Он уже в апартаментах советской делегации в Нюрнберге, он может быть доставлен практически немедленно", - рассказал внук Руденко.

Слова советского обвинителя, а затем и появления самого Паулюса произвело эффект разорвавшейся бомбы.

"Адвокаты, которые требовали прихода Паулюса в суд, побежали отказываться от своих ходатайств, что в его показаниях нет необходимости", - рассказал он.

В результате же выступление Паулюса стало одним из кульминационных моментов трибунала и одним из главных доказательств обвинения.

"Паулюс подтвердил в трибунале, что ни по разведывательным, ни по дипломатическим каналам, ни по результатам работы фронтовой авиационной разведки работы у них не было оснований полагать, у них не было информации, что Советский Союз готовит нападение на Германию. Это было крайне важное заявление, потому что оно опрокинуло вот эту всю версию о превентивности войны со стороны Германии по отношению к Советскому Союзу … Он очень четко и доказательно, со знанием всех документов, всех директив, как человек, который практически их разрабатывал, дал показания о том, как гитлеровская Германия и ее союзники готовились к нападению на Советский Союз", - рассказал Амирджанов.