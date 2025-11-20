Рейтинг@Mail.ru
Главный обвинитель от СССР в Нюрнберге вдохновлялся наказом старого еврея
02:59 20.11.2025 (обновлено: 03:00 20.11.2025)
Главный обвинитель от СССР в Нюрнберге вдохновлялся наказом старого еврея
Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском трибунале Роман Руденко вдохновлялся наказом старого киевского портного, потерявшего в нацисткой оккупации всю семью, РИА Новости, 20.11.2025
Киев, СССР, Германия, Николай Афанасьев
Киев, СССР, Германия, Николай Афанасьев
© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкГлавный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском трибунале Роман Руденко вдохновлялся наказом старого киевского портного, потерявшего в нацисткой оккупации всю семью, рассказал РИА Новости в 80-й годовщину начала Нюрнбергского процесса внук Руденко Михаил Амирджанов.
На момент своего назначения Руденко работал главным прокурором УССР и жил в Киеве. Главный военный прокурор Николай Афанасьев рекомендовал Руденко Сталину на должность главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском трибунале.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
00:05
"Когда дед вернулся в Киев из Москвы после назначения на эту должность, после того как он был представлен Сталину и тот утвердил назначение, возникла маленькая проблема. У него не было гражданских костюмов, в которых он должен был ехать в Нюрнберг. По протоколу полагалось, чтобы был темный костюм, светлый костюм, а у деда была только военная форма", - рассказал РИА Новости Амирджанов.
Родственники и подчиненные Руденко стали срочно искать в разрушенном войной Киеве портного.
"Нашли чудом выжившего старого еврея какого-то, который был потомственный портной. Его привели в прокуратуру, чтобы он снял мерки. Но первый вопрос, который он задал, был такой: скажите, товарищ прокурор, а это правда, что вы поедете в Германию судить этих мерзавцев за те преступления, которые они совершили?", - рассказал Амирджанов.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Запад в стенах Нюрнберга боролся с правдой о войне, заявили в Минобороны
00:03
Его дед подтвердил эти слухи, и портной пришел в сильное волнение, у него буквально затряслись руки.
"Он пришел в страшное волнение, потому что он каким-то чудом пережил оккупацию, но у него погибла вся семья. На его глазах практически истребили его внуков. Погибла его дочь, погиб ее муж, они были казнены (немцами). У него тряслись руки, он как бредил и повторял: вы не должны дать этим мерзавцам уйти от наказания, вы должны совершить правосудие", - рассказал Амирджанов.
Портного успокоили, напоили чаем, он пришел в себя, смог работать и быстро снял мерки.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Историк рассказал о значении трибунала в Нюрнберге
18 ноября, 04:13
"Вы можете представить себе удивление деда: когда на следующий день он пришел в прокуратуру, там у его приемной сидел этот товарищ со свертком бумажным, перевязанным бечевкой. Там были сметаны два костюма. За ночь. Дед удивился, говорит: вы вообще спали когда-нибудь? Он ответил: слушайте, я уже в том возрасте, когда можно не спать", - рассказал Амирджанов.
Руденко примерил сметанные костюмы, они сидели хорошо, и портной унес выкройки, чтобы сшить их окончательно. Через два дня оба костюма были готовы.
"Естественно, мама и бабушка (Амирджанова), жена (Руденко) упросили его примерить костюмы – им очень хотелось на него посмотреть в гражданской одежде. Он надел пиджак нащупал в кармане лист бумаги, сложенный вчетверо. Там оказалось обращение вот этого старого портного: "Товарищ прокурор! Не дайте этим негодяям, этим зверям уйти от наказания. Пусть свершится правосудие!". И в результате Нюрнбергского процесса это правосудие свершилось", - рассказал внук знаменитого обвинителя.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пушков назвал принципы, заложенные Нюрнбергом, актуальными
13 ноября, 16:46
 
