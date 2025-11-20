Минобороны опубликовало архивные материалы о Нюрнбергском процессе

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России на своем сайте опубликовало Министерство обороны России на своем сайте опубликовало архивные материалы о ходе и итогах Нюрнбергского процесса - Международного военного трибунала над главными нацистскими военными преступниками.

В четверг исполняется 80 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. На сайте российского военного ведомства в рамках нового мультимедийного проекта "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ , среди которых донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками, проходивший с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года, стал беспрецедентным событием в мировой истории.

"Впервые на международном уровне перед судом предстали не просто побежденные солдаты, а целый государственный режим, его идеология и преступные организации. Этот процесс заложил основы современного международного уголовного права, введя такие понятия, как "преступление против человечности" и "преступление против мира", - подчеркивается в сообщении Минобороны России.

Советская инициатива

США и Инициатива привлечения к ответственности руководителей Третьего рейха возникла в разгар Второй мировой войны, когда в октябре 1942 года советское правительство официально заявило о необходимости наказания немецко-фашистских преступников. В ноябре 1943 года на уровне министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции этот вопрос был согласован, а в феврале 1945 года – на Ялтинской конференции – лидеры СССР Великобритании окончательно договорились о создании Международного военного трибунала.

Устав и процедуры Нюрнбергского трибунала были выработаны на Лондонской конференции 1945 года при активном участии советской делегации. Именно СССР настоял на включении в устав понятия "преступления против человечности", что позволило квалифицировать геноцид евреев, цыган, славян, уничтожение инвалидов и политических противников как отдельный вид международного преступления.

Советский Союз также добился признания агрессивной войны как тягчайшего уголовного преступления. До Нюрнберга в истории не существовало прецедента, когда бы главы государств и высшие государственные деятели несли личную ответственность за развязывание войны. Благодаря усилиям СССР эта норма была закреплена в международном праве и впоследствии легла в основу резолюций ООН

Бесполезные попытки отвертеться

На скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала оказалось 24 высших нацистских руководителя, включая Германа Геринга, Рудольфа Гесса , Йоахима Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Альфреда Йодля и других. Однако ни один из них не признавал своей личной вины в полном объеме.

"Первым к микрофону подходит подсудимый Герман Геринг. В его руках лист бумаги. Он готовится говорить, но председатель прерывает его, и Геринг заявляет, что он не признает себя виновным "в том смысле, как это написано в обвинительном заключении". Следующим со своего места нервно поднимается Гесс и заявляет: "Нет". Встает Риббентроп и тихо произносит: "Не признаю себя виновным в том смысле, как это изложено в обвинительном акте". Бывший генерал-фельдмаршал Кейтель и все остальные подсудимые также заявляют о непризнании ими своей вины", – отмечается в газете "Красная Армия" от 22 ноября 1945 года, номер которой опубликован на сайте Минобороны России.

Стратегия защиты каждого из подсудимых, при всей их разобщенности, сводилась к нескольким общим, заранее согласованным тезисам. Главным "оправданием" стала ссылка на "приказ свыше". Подсудимые, особенно военные преступники вроде фельдмаршала Кейтеля и генерала Йодля, утверждали, что они были всего лишь солдатами, исполнявшими приказы своего фюрера Адольфа Гитлера , покончившего с собой 30 апреля 1945 года во время штурма Берлина советскими войсками.

"Большинство обвиняемых не признает себя виновными в основных обвинениях, инкриминируемых им, в частности, отрицает какое-либо участие в составлении директив, рекомендующих применение зверских и бесчеловечных методов обращения с населением. Но это в большинстве случаев продолжается до тех пор, пока им не предъявляются фотокопии документов с их собственными подписями или визами на них. Тогда они вынуждены сознаваться, но, однако, и после этого стараются свалить все на дисциплину и на то, что они должны были выполнять установки Гитлера", – говорилось в статье "Процесс главных военных преступников в Нюрнберге. Утреннее заседание 21 ноября" в газете "Красная Армия".

Как отмечает МО РФ, процесс над нацистскими преступниками, продлившийся 11 месяцев, "превратился в гигантскую машину по сбору и систематизации доказательств". Было проведено 403 открытых заседания, заслушаны 240 свидетелей, а стенограммы заняли 16 тысяч страниц. И эта титаническая работа, как констатировалось в отчетах, принесла результаты.

"Можно сказать, что уже на данной стадии процесса большинство главных военных преступников разоблачены представленной, главным образом, американским обвинением документацией как непосредственные участники преступлений, как люди, руки которых запачканы в крови. Таким образом, главным военным преступникам не удалось сохранить те позиции, которые они пытались занять перед процессом, а именно – представить дело таким образом, что они являются просто руководителями побежденной страны, и что они сами лично не участвовали в зверствах и в совершении преступлений, которые-де были исключительно делом рук (арестованного и затем покончившего с собой бывшего рейхсфюрера СС Генриха - ред.) Гиммлера", – отмечал заместитель начальника Бюро информации советской военной администрации в Германии Георгий Беспалов.

Преступления без срока давности

В новом разделе на сайте Минобороны России опубликованы многочисленные доказательства военных преступлений нацистов, основанные на подлинных архивных материалах из фондов Центрального архива военного ведомства. Среди них – акты Чрезвычайной государственной комиссии о зверствах оккупантов, донесения военных прокуратур, свидетельские показания выживших, протоколы допросов преступников, уникальные фотографии мест расстрелов и уничтоженных лагерей, а также документы, изъятые непосредственно из архивов СС и гестапо. "Эти материалы служат неопровержимым историческим свидетельством в ответ на современные попытки фальсификации прошлого и реабилитации нацизма", - подчеркивает МО РФ.

Нюрнбергский процесс вошел в историю не только как первый в мире международный суд над военными преступниками, но и как беспрецедентное по своему масштабу следственное действие. Его уникальность заключалась не в голословных обвинениях, а в гигантском, тщательно систематизированном массиве доказательств, который не оставлял камня на камне от стратегии защиты, отмечает Минобороны России.

Трибунал столкнулся с неординарной и сложнейшей задачей: дать юридическую оценку преступлениям, масштабы и жестокость которых не имели аналогов в истории. И эта задача была решена с помощью холодной, неопровержимой документальной логики, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Главным обвинителем здесь выступили не столько представители следствия, сколько тысячи и тысячи официальных документов – приказов, секретных директив, штабных донесений и личных дневников, которые нацистский режим оставил после себя. Все эти документы, вкупе с шокирующими показаниями выживших и кадрами кинохроники, сложились в единую картину, где преступление было продуманной системой.

"Именно эта стена доказательств, возведенная усилиями всех стран-обвинителей, и в первую очередь Советского Союза, как главной жертвы агрессии, превратила Нюрнберг из акта возмездия в акт правосудия, основанного на фактах, которые невозможно было оспорить", - подчеркивает Минобороны России.

С самого начала подготовки процесса СССР занял принципиальную позицию, выступая за проведение открытого и справедливого суда, а не внесудебных расправ. Именно советская сторона настаивала на том, чтобы процесс был глубоко документальным и основывался не на голословных обвинениях, а на неопровержимых доказательствах, многие из которых были представлены советской прокуратурой.

Главным обвинителем от Советского Союза был назначен Роман Руденко, занимавший пост Генерального прокурора Украинской ССР, который в своей вступительной речи твердо заявил, что процесс призван "осудить всю преступную систему немецко-фашистского государства".

Восьмого февраля 1946 года Руденко выступил с одной из самых значимых речей на процессе. Он подробно изложил систему преступлений нацистов на оккупированных территориях Советского Союза: уничтожение 27 миллионов советских граждан, сожжение более 70 тысяч деревень, казни в Бабьем Яре, Хатыни и сотнях других мест, установление режима рабского труда, угон на принудительные работы, разграбление промышленности и культуры. Он представил документы, фотоматериалы и свидетельские показания, подтверждающие, что нацизм вел не просто войну, а войну на уничтожение. "Они убивали не только людей, – говорил Руденко, – они убивали саму идею человечности".

В рамках нового проекта также приведены свидетельства массовых бесчеловечных преступлений, совершенных нацистами в лагерях смерти " Собибор ", "Майданек", "Зонненбург" и "Дахау".

Материалы, приведенные советской стороной, помогли Нюрнбергскому трибуналу установить не просто отдельные факты убийств, а наличие "общего плана или заговора" для совершения преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности. Судьи признали, что массовое уничтожение мирного населения и организация принудительного труда были не случайными, а частью систематической политики нацистского государства.