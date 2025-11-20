Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
00:05 20.11.2025 (обновлено: 01:03 20.11.2025)
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга - РИА Новости, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
Некоторые страны пытаются пересмотреть итоги Нюрнберга и героизировать пособников нацизма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056156158.html
https://ria.ru/20251118/istorik-2055617789.html
https://ria.ru/20251118/nyurnberg-2055610382.html
2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга

Минобороны: история стала полем битвы в условиях попыток пересмотра Нюрнберга

© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкОдно из заседаний Международного военного трибунала
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Одно из заседаний Международного военного трибунала. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Некоторые страны пытаются пересмотреть итоги Нюрнберга и героизировать пособников нацизма, сообщили в Минобороны.
"Именно поэтому сегодня, в эпоху, когда в ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть вердикт Нюрнберга, героизировать пособников нацизма и возродить идеи расового и национального превосходства, историческая память становится полем битвы. Реабилитация таких формирований, как дивизия СС "Галичина", чьи преступления документировались на процессе, или использование нацистской символики современными радикальными группировками, — это прямое попрание принципов, за которые сражались и гибли наши предки", — подчеркнули в ведомстве.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Запад в стенах Нюрнберга боролся с правдой о войне, заявили в Минобороны
00:03
Память о Нюрнберге — это не только дань уважения жертвам, но и напоминание и предупреждение, о том, что зло возрождается, когда преступления забываются, замалчиваются или оправдываются под лозунгами ложного патриотизма и национализма, добавили в министерстве.
«
"Спустя десятилетия после того, как в зале суда № 600 был провозглашен приговор, наша общая ответственность — решительно противостоять любым попыткам обелить нацизм и не допустить, чтобы ужасы, доказанные в Нюрнберге, когда-либо повторились", — заключили в ведомстве.
На сайте Минобороны в рамках нового мультимедийного проекта "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" опубликовали уникальные документы из фондов Центрального архива ведомства, среди которых донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов, а также другие документы, которые ранее не показывали широкой общественности.
Как подчеркивает Минобороны, материалы, приведенные советской стороной, помогли Нюрнбергскому трибуналу установить не просто отдельные факты убийств, а наличие "общего плана или заговора" для совершения преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности. Судьи признали, что массовое уничтожение мирного населения и организация принудительного труда были не случайными — в них заключалась систематическая политика нацистского государства.
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк
18 ноября, 06:01

О процессе

В четверг исполняется 80 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. Международный военный трибунал над главными нацистскими военными преступниками проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
С 30 сентября по 1 октября 1946 года военным преступникам вынесли приговор. Двенадцать подсудимых, включая Мартина Бормана (заочно), приговорили к смертной казни. Трое получили пожизненное заключение, четверо — тюремные сроки от 10 до 20 лет. Кроме того, СС, СД и гестапо, а также руководящий состав гитлеровской партии НСДАП признали виновными в преступной деятельности.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Историк рассказал о значении трибунала в Нюрнберге
18 ноября, 04:13
 
В мире Россия Нюрнберг Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
