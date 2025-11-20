МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Некоторые страны пытаются пересмотреть итоги Нюрнберга и героизировать пособников нацизма, сообщили в Некоторые страны пытаются пересмотреть итоги Нюрнберга и героизировать пособников нацизма, сообщили в Минобороны

"Именно поэтому сегодня, в эпоху, когда в ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть вердикт Нюрнберга, героизировать пособников нацизма и возродить идеи расового и национального превосходства, историческая память становится полем битвы. Реабилитация таких формирований, как дивизия СС "Галичина", чьи преступления документировались на процессе, или использование нацистской символики современными радикальными группировками, — это прямое попрание принципов, за которые сражались и гибли наши предки", — подчеркнули в ведомстве.

Память о Нюрнберге — это не только дань уважения жертвам, но и напоминание и предупреждение, о том, что зло возрождается, когда преступления забываются, замалчиваются или оправдываются под лозунгами ложного патриотизма и национализма, добавили в министерстве.

« "Спустя десятилетия после того, как в зале суда № 600 был провозглашен приговор, наша общая ответственность — решительно противостоять любым попыткам обелить нацизм и не допустить, чтобы ужасы, доказанные в Нюрнберге, когда-либо повторились", — заключили в ведомстве.

На сайте Минобороны в рамках нового мультимедийного проекта " Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит " опубликовали уникальные документы из фондов Центрального архива ведомства, среди которых донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов, а также другие документы, которые ранее не показывали широкой общественности.

Как подчеркивает Минобороны, материалы, приведенные советской стороной, помогли Нюрнбергскому трибуналу установить не просто отдельные факты убийств, а наличие "общего плана или заговора" для совершения преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности. Судьи признали, что массовое уничтожение мирного населения и организация принудительного труда были не случайными — в них заключалась систематическая политика нацистского государства.

О процессе

В четверг исполняется 80 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. Международный военный трибунал над главными нацистскими военными преступниками проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.