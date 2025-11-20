Житель Новосибирской области заподозрили в попытке сжечь шесть человек

КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Житель Новосибирской области подозревается в попытке убийства шести человек, которых он пытался заживо сжечь в частном доме, сообщает региональный СУСК.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.