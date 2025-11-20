Рейтинг@Mail.ru
Житель Новосибирской области заподозрили в попытке сжечь шесть человек - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/novosibirsk-2056218405.html
Житель Новосибирской области заподозрили в попытке сжечь шесть человек
Житель Новосибирской области заподозрили в попытке сжечь шесть человек - РИА Новости, 20.11.2025
Житель Новосибирской области заподозрили в попытке сжечь шесть человек
Житель Новосибирской области подозревается в попытке убийства шести человек, которых он пытался заживо сжечь в частном доме, сообщает региональный СУСК. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:12:00+03:00
2025-11-20T10:12:00+03:00
происшествия
новосибирская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
https://ria.ru/20251111/delo-2054121928.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирская область, Россия
Житель Новосибирской области заподозрили в попытке сжечь шесть человек

Жителя Новосибирской области задержали за попытку сжечь заживо 6 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Житель Новосибирской области подозревается в попытке убийства шести человек, которых он пытался заживо сжечь в частном доме, сообщает региональный СУСК.
По данным следствия, 18 ноября 56-летний житель Куйбышевского района пришел в один из частных домов в селе Нагорное. На почве личных неприязненных отношений он поджог веранду дома, являющуюся единственным выходом из жилого помещения, после чего покинул место происшествия.
"Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что трем женщинам и трем несовершеннолетним удалось самостоятельно выбраться из горящего дома на улицу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает... Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя... Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "а, в, е" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Москве суд присяжных рассмотрит дело банды экс-силовиков
11 ноября, 11:00
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала