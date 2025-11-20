Житель Новосибирской области заподозрили в попытке сжечь шесть человек

КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Житель Новосибирской области подозревается в попытке убийства шести человек, которых он пытался заживо сжечь в частном доме, сообщает региональный СУСК.
По данным следствия, 18 ноября 56-летний житель Куйбышевского района пришел в один из частных домов в селе Нагорное. На почве личных неприязненных отношений он поджог веранду дома, являющуюся единственным выходом из жилого помещения, после чего покинул место происшествия.
"Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что трем женщинам и трем несовершеннолетним удалось самостоятельно выбраться из горящего дома на улицу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает... Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя... Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "а, в, е" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
