Омбудсмен сравнила украинских нацистов с осужденными в Нюрнберге - РИА Новости, 20.11.2025
15:17 20.11.2025
Омбудсмен сравнила украинских нацистов с осужденными в Нюрнберге
Омбудсмен сравнила украинских нацистов с осужденными в Нюрнберге - РИА Новости, 20.11.2025
Омбудсмен сравнила украинских нацистов с осужденными в Нюрнберге
Украинские нацисты повторяют практики осужденных в Нюрнберге, заявила РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория... РИА Новости, 20.11.2025
Омбудсмен сравнила украинских нацистов с осужденными в Нюрнберге

Колесник-Лавинская: украинские нацисты повторяют практики осужденных в Нюрнберге

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Украинские нацисты повторяют практики осужденных в Нюрнберге, заявила РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
"Украинские неонацисты при поддержке западных покровителей систематически воспроизводят практики, за которые их духовные предшественники понесли заслуженное наказание в Нюрнберге. Историческая параллель очевидна: как тогда, так и сейчас за этими преступлениями стоит не только местный нацизм, но и его западные спонсоры. Те, кто сегодня поставляет оружие киевскому режиму, повторяют путь тех, кто в 1930-е годы финансировал приход Гитлера к власти. Однако история преподаёт нам важный урок: ни одно преступление против человечности не остаётся безнаказанным", - сказала омбудсмен.
Колесник-Лавинская добавила, что сегодня отчетливо видна нацистская практика выжженной земли в действиях ВСУ - систематических обстрелах гражданской инфраструктуры Харьковской области, уничтожении больниц, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, а также преследование по национальному признаку – тотальная дискриминация русскоязычного населения, причём на законодательном уровне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
