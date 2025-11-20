Турция на три года продлевает действие защитной пошлины на нейлоновые нити

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Решением президента Турецкой Республики от 18 ноября 2025 года продлено действие защитной меры в отношении импорта нейлоновых и других полиамидных нитей, оно принято по итогам пересмотра меры, действовавшей с ноября 2019 года, и предусматривает ее сохранение с корректировкой величины пошлин в соответствии с нормами Всемирной торговой организации, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Согласно документу, действие защитной меры продлевается еще на три года, с ежегодным понижением размера пошлин. С 21 ноября 2025 года размер дополнительной пошлины на комплексные полиамидные нити (классифицируемые кодами 540231, 540232, 540251 и 540261) будет понижен на 0,01 доллара США и составит 24 цента за килограмм продукции. В последующие годы предполагается его дальнейшее ежегодное снижение, и к 21 ноября 2027 года величина пошлины достигнет 22 центов за килограмм", - говорится в сообщении.

Для нетекстурированных комплексных одиночных некрученых или крученых нитей с небольшой круткой (код 540245) с 21 ноября 2025 года дополнительная пошлина установлена в размере 0,0475 доллара США за килограмм. К 21 ноября 2027 года эта ставка также будет снижена до 0,0425 доллара США за килограмм.

Данная защитная мера введена турецкими властями с целью предотвращения ущерба национальной текстильной промышленности от возросшего импорта. Ключевым поставщиком полиамидных нитей на рынок Турции является Китай (с долей 83% в 2024 году), защитная пошлина распространяется на импорт из всех стран, включая Россию.

Исключение сделано только для некоторых развивающихся и наименее развитых стран, которые перечислены в отдельном перечне окончательного решения. Для этих государств установлена общая квота импорта в размере чуть менее 3 тысяч тонн в год, при этом ежегодный лимит для отдельной страны не может превышать 995 тонн.

Российский экспортный центр рекомендует экспортерам ознакомиться с полными условиями торгового регулирования. Узнать обо всех изменениях мер торгового регулирования Турции можно на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков", а также в сервисе "Барьеры и требования рынков" на цифровой платформе "Мой экспорт".