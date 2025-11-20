Николаев: Якутия вместе с РЖД создает транспортный коридор в Китай

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Республика Саха (Якутия) совместно с РЖД развивает проект создания транспортного коридора "Юг – Север" из Китая в Арктику, сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев. Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".

"Возобновляется работа пограничного перехода Джалинда – Мохэ, предстоит восстановление железнодорожных путей, порядка 65 километров дороги Сковородино – Рейново до самой границы. В дальнейшем, после строительства нового моста через Амур, откроется возможность прямого выхода продукции Якутии и Амурской области на рынок Китая", — отметил Николаев.

По его словам, в перспективе ожидается и движение грузов из Китая в Якутию в направлении Северного морского пути, что создаст дополнительный поток для транзитных перевозок.

"РЖД – наш надежный партнер. Конечно, остаются вопросы, связанные с вывозом угля и обеспечением перевозок для северного завоза. В последние годы проделана большая работа по увеличению провозной способности Восточного полигона. Сейчас реализуются проекты строительства крупных энергетических объектов на территории Якутии, которые также должны обеспечить условия для дальнейшей электрификации Восточного полигона", — добавил Николаев.