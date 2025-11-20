Рейтинг@Mail.ru
Николаев: Якутия вместе с РЖД создает транспортный коридор в Китай
Республика Саха (Якутия)
 
22:07 20.11.2025
Николаев: Якутия вместе с РЖД создает транспортный коридор в Китай
Республика Саха (Якутия)
Николаев: Якутия вместе с РЖД создает транспортный коридор в Китай

Якутия совместно с РЖД развивает проект транспортного коридора "Юг – Север"

© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Республика Саха (Якутия) совместно с РЖД развивает проект создания транспортного коридора "Юг – Север" из Китая в Арктику, сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев. Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".
"Возобновляется работа пограничного перехода Джалинда – Мохэ, предстоит восстановление железнодорожных путей, порядка 65 километров дороги Сковородино – Рейново до самой границы. В дальнейшем, после строительства нового моста через Амур, откроется возможность прямого выхода продукции Якутии и Амурской области на рынок Китая", — отметил Николаев.
По его словам, в перспективе ожидается и движение грузов из Китая в Якутию в направлении Северного морского пути, что создаст дополнительный поток для транзитных перевозок.
"РЖД – наш надежный партнер. Конечно, остаются вопросы, связанные с вывозом угля и обеспечением перевозок для северного завоза. В последние годы проделана большая работа по увеличению провозной способности Восточного полигона. Сейчас реализуются проекты строительства крупных энергетических объектов на территории Якутии, которые также должны обеспечить условия для дальнейшей электрификации Восточного полигона", — добавил Николаев.
"Транспортная неделя – 2025" проходит в московском Гостином дворе с 15 по 20 ноября. Центральным событием стала XIX Международная выставка и форум "Транспорт России", где собираются представители федеральных и региональных органов власти, ведущих транспортных компаний, отраслевые эксперты и бизнес-сообщество.
Левый берег Ленского моста - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
До конца года будет готов ростверк второй опоры Ленского моста
Республика Саха (Якутия)
 
 
