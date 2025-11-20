Слова Трампа о геноциде христиан пробудили террористов, заявили в Нигерии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемом геноциде христиан в Нигерии и возможности военного вмешательства побудили террористические и преступные группировки в африканской стране активизироваться, выбирая наиболее уязвимые цели, заявил представитель нигерийского федерального правительства Джордж Акуме.
В понедельник в нигерийском штате Кебби вооруженные бандиты похитили 25 учениц государственной школы для девочек и убили заместителя директора. В среду группа боевиков совершила нападение на церковь в нигерийском городе Эруку в штате Квара на западе страны, погибли по меньше мере три человека.
"Недавние заявления, сделанные Соединенными Штатами, непреднамеренно придали смелости преступным группировкам, стремящимся использовать международные нарративы себе во благо. Они выбирают уязвимые цели и делают громкие сообщения по итогам нападений… До заявлений США повстанческие структуры были значительно ослаблены и представляли собой разрозненные банды", - заявил Акуме, слова которого приводит нигерийское издание Punch.
Акуме добавил, что Нигерия не нуждается в военном вмешательстве США и сможет справиться с террористической угрозой своими силами, но при этом рассчитывает на содействие американских партнеров.
"Вооруженные силы Нигерии обладают высоким потенциалом, существенным опытом и профессионализмом. Они отвоевали обширные территории, ослабили руководящие структуры "Боко Харам"/ISWAP и провели успешные операции на нескольких театрах военных действий… Нигерия не нуждается в иностранных войсках на своей территории. Что действительно нужно стране, так это адресная поддержка со стороны партнеров, особенно Соединенных Штатов, в области разведывательного сотрудничества, а также в сфере технологий и военной техники для более эффективного противостояния повстанцам", - отметил Акуме.
"Боко харам" стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (ISWAP). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам" и ISWAP - две отдельные преступные группировки.
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает отправку военных либо воздушные удары по территории страны. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что министерство после приказа американского лидера готовится к действиям против исламистов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. В СМИ появилась информация, что администрация президента США рассматривает нанесение точечных ударов по республике при помощи беспилотников и приостановку помощи западноафриканскому государству.
* Террористическая группировка, запрещенная в России