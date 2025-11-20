Слова Трампа о геноциде христиан пробудили террористов, заявили в Нигерии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемом геноциде христиан в Нигерии и возможности военного вмешательства побудили террористические и преступные группировки в африканской стране активизироваться, выбирая наиболее уязвимые цели, заявил представитель нигерийского федерального правительства Джордж Акуме.

В понедельник в нигерийском штате Кебби вооруженные бандиты похитили 25 учениц государственной школы для девочек и убили заместителя директора. В среду группа боевиков совершила нападение на церковь в нигерийском городе Эруку в штате Квара на западе страны, погибли по меньше мере три человека.