Рейтинг@Mail.ru
В Непале ввели комендантский час в связи с протестами "поколения Z" - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/nepal-2056402787.html
В Непале ввели комендантский час в связи с протестами "поколения Z"
В Непале ввели комендантский час в связи с протестами "поколения Z" - РИА Новости, 20.11.2025
В Непале ввели комендантский час в связи с протестами "поколения Z"
Власти Непала ввели комендантский час в городе Симара на юге страны в результате новых протестов "поколения Z", сообщает газета Kathmandu Post. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:05:00+03:00
2025-11-20T19:05:00+03:00
в мире
непал
катманду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056403452_0:34:3068:1760_1920x0_80_0_0_06ccb1d3c3897d4cbc597b99f3f1227a.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055934265.html
https://ria.ru/20251120/japonija-2056187940.html
https://ria.ru/20251116/britaniya-2055326453.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056403452_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_53da64ee62215c87652fb0ae977554c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду
В мире, Непал, Катманду
В Непале ввели комендантский час в связи с протестами "поколения Z"

В непальском городе Симара ввели комендантский из-за протестов "поколения Z"

© Getty Images / NurPhoto/Safal Prakash ShresthaАктивисты Gen Z в Непале
Активисты Gen Z в Непале - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Safal Prakash Shrestha
Активисты Gen Z в Непале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя - РИА Новости. Власти Непала ввели комендантский час в городе Симара на юге страны в результате новых протестов "поколения Z", сообщает газета Kathmandu Post.
Напряженность в городе возникла в среду после того, как лидеры возглавлявшей страну до сентябрьских протестов "Коммунистической партии Непала (объединенная марксистско-ленинистская)" планировали приехать в округ перед выборами, назначенными на 5 марта следующего года.
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На западе Украины жители, протестующие из-за карантина, подожгли блокпост
19 ноября, 10:21
Сообщается, что сторонники КПН (ОНП) столкнулись с представителями "поколения Z", проводившими свой митинг. В начавшемся на площади Симара Чоук недалеко от аэропорта столкновении шесть сторонников "поколения Z" получили ранения в результате столкновения, после чего они подали жалобу на шестерых активистов КПН (ОНП).
Протестующие собрались на площади Симара Чоук в четверг утром, после чего полиция применила силу для их разгона. Столкновение обострилось в районе аэропорта Симара, в результате чего полиция применила слезоточивый газ, что привело к прекращению работы аэропорта.
В свою очередь протестующие из "поколения Z" обвинили полицию в том, что она не арестовала тех, чьи имена были упомянуты в их жалобах на столкновения в среду.
В начале сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Введенный запрет стал причиной массовых протестов молодежи с требованиями борьбы с коррупцией и нецелевым использованием государственных средств, названных в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution).
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Японии протестуют против пересмотра безъядерных принципов
Вчера, 06:19
После начала протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако выступления не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. По итогам двухдневных протестов вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
В результате протестов "поколения Z" в Непале погибли 72 человека, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских.
Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Паудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.
Митинг против плана премьера Кира Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города Кроуборо - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Британии две тысячи людей вышли на акцию протеста против мигрантов
16 ноября, 19:02
 
В миреНепалКатманду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала