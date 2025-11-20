В Непале ввели комендантский час в связи с протестами "поколения Z"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя - РИА Новости. Власти Непала ввели комендантский час в городе Симара на юге страны в результате новых протестов "поколения Z", сообщает газета Власти Непала ввели комендантский час в городе Симара на юге страны в результате новых протестов "поколения Z", сообщает газета Kathmandu Post

Напряженность в городе возникла в среду после того, как лидеры возглавлявшей страну до сентябрьских протестов "Коммунистической партии Непала (объединенная марксистско-ленинистская)" планировали приехать в округ перед выборами, назначенными на 5 марта следующего года.

Сообщается, что сторонники КПН (ОНП) столкнулись с представителями "поколения Z", проводившими свой митинг. В начавшемся на площади Симара Чоук недалеко от аэропорта столкновении шесть сторонников "поколения Z" получили ранения в результате столкновения, после чего они подали жалобу на шестерых активистов КПН (ОНП).

Протестующие собрались на площади Симара Чоук в четверг утром, после чего полиция применила силу для их разгона. Столкновение обострилось в районе аэропорта Симара, в результате чего полиция применила слезоточивый газ, что привело к прекращению работы аэропорта.

В свою очередь протестующие из "поколения Z" обвинили полицию в том, что она не арестовала тех, чьи имена были упомянуты в их жалобах на столкновения в среду.

В начале сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Введенный запрет стал причиной массовых протестов молодежи с требованиями борьбы с коррупцией и нецелевым использованием государственных средств, названных в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution).

После начала протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако выступления не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. По итогам двухдневных протестов вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

В результате протестов "поколения Z" в Непале погибли 72 человека, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских.