Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений
Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений
Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений
МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил...
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений
МВД и ФСБ выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства