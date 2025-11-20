Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.