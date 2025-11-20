Рейтинг@Mail.ru
Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/nelegal-2056205573.html
Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений
Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений - РИА Новости, 20.11.2025
Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений
МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:30:00+03:00
2025-11-20T09:30:00+03:00
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926246037_0:1:2112:1188_1920x0_80_0_0_189814e4366cd33d16a3dd43a7d357d2.jpg
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027622409.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926246037_527:0:2111:1188_1920x0_80_0_0_7bceb2a02e28a70614467930d386f229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Во время операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тысяч нарушений

МВД и ФСБ выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства

© РИА Новости / Александр Кондратюк Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины
 Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В период проведения операции "Нелегал – 2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в период проведения операции было выявлено более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами.
Нелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт
7 июля, 11:34
 
РоссияИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала