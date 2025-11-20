Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/natsizm-2056319304.html
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным
Кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма и толерантность Европы к возрождению на ее территории нацистской идеологии неприемлемы, заявила... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:45:00+03:00
2025-11-20T14:45:00+03:00
в мире
европа
россия
освенцим
мария захарова
нюрнбергский процесс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150619/35/1506193577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0db59fae3de7f4a6cce410427644530e.jpg
https://ria.ru/20251120/matvienko-2056256055.html
европа
россия
освенцим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150619/35/1506193577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f95fae9c99429c44967247a69813a919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, освенцим, мария захарова, нюрнбергский процесс
В мире, Европа, Россия, Освенцим, Мария Захарова, Нюрнбергский процесс
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным

Захарова: толерантность к возрождению нацизма на территории Европы неприемлема

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма и толерантность Европы к возрождению на ее территории нацистской идеологии неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наши деды и отцы освободили Освенцим и разгромили нацизм в Европе. Для нас абсолютно неприемлемо кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма. Где эта толерантная Европа? Перед чем она смирилась? Чьи ботинки целует? Нет, не победителей, а тех, кто творил эти массовые расправы. Это стыд и позор. Мы призываем всех, кто остается верен решениям Нюрнбергского трибунала помнить кровавые преступления гитлеровцев и их пособников и не допускать унижения памяти павших", - заявила Захарова на форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко
Вчера, 12:08
 
В миреЕвропаРоссияОсвенцимМария ЗахароваНюрнбергский процесс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала