https://ria.ru/20251120/natsizm-2056319304.html
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным
Кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма и толерантность Европы к возрождению на ее территории нацистской идеологии неприемлемы, заявила... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:45:00+03:00
2025-11-20T14:45:00+03:00
2025-11-20T14:45:00+03:00
в мире
европа
россия
освенцим
мария захарова
нюрнбергский процесс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150619/35/1506193577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0db59fae3de7f4a6cce410427644530e.jpg
https://ria.ru/20251120/matvienko-2056256055.html
европа
россия
освенцим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150619/35/1506193577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f95fae9c99429c44967247a69813a919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, освенцим, мария захарова, нюрнбергский процесс
В мире, Европа, Россия, Освенцим, Мария Захарова, Нюрнбергский процесс
Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма кощунственным
Захарова: толерантность к возрождению нацизма на территории Европы неприемлема