Путин заявил об актуальности норм и принципов Нюрнбергского трибунала

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участников Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" отметил, что злодеяния нацистов не имеют срока давности, оценка им была дана Нюрнбергским трибуналом, его нормы помогают противостоять попыткам исказить факты.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Подчеркну, во многом благодаря вам, вашему энтузиазму, неравнодушию и подвижничеству организуются поисковые экспедиции, проводится кропотливая, скрупулёзная работа по рассекречиванию архивных материалов – документов, фотографий, кадров кинохроники, реализуются другие востребованные инициативы, открывающие новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом.

« "Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твёрдо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы", - отметил президент.