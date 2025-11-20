https://ria.ru/20251120/natsizm-2056212165.html
Путин заявил об актуальности норм и принципов Нюрнбергского трибунала
Президент России Владимир Путин в приветствии участников Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" отметил, что... РИА Новости, 20.11.2025
Путин: злодеяния нацистов и их приспешников не имеют срока давности
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участников Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" отметил, что злодеяния нацистов не имеют срока давности, оценка им была дана Нюрнбергским трибуналом, его нормы помогают противостоять попыткам исказить факты.
"Подчеркну, во многом благодаря вам, вашему энтузиазму, неравнодушию и подвижничеству организуются поисковые экспедиции, проводится кропотливая, скрупулёзная работа по рассекречиванию архивных материалов – документов, фотографий, кадров кинохроники, реализуются другие востребованные инициативы, открывающие новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях", - говорится в телеграмме.
подчеркнул, что такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом.
"Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твёрдо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы", - отметил президент.
Путин выразил уверенность в том, что форум пройдёт в конструктивном ключе, внесёт серьёзный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.