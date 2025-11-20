Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об актуальности норм и принципов Нюрнбергского трибунала - РИА Новости, 20.11.2025
09:51 20.11.2025 (обновлено: 09:52 20.11.2025)
Путин заявил об актуальности норм и принципов Нюрнбергского трибунала
Путин заявил об актуальности норм и принципов Нюрнбергского трибунала - РИА Новости, 20.11.2025
Путин заявил об актуальности норм и принципов Нюрнбергского трибунала
Президент России Владимир Путин в приветствии участников Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" отметил, что... РИА Новости, 20.11.2025
россия, владимир путин, нюрнбергский процесс, в мире
Россия, Владимир Путин, Нюрнбергский процесс, В мире
Путин заявил об актуальности норм и принципов Нюрнбергского трибунала

Путин: злодеяния нацистов и их приспешников не имеют срока давности

© РИА Новости / Виктор Темин | Перейти в медиабанкМеждународный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виктор Темин
Перейти в медиабанк
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участников Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" отметил, что злодеяния нацистов не имеют срока давности, оценка им была дана Нюрнбергским трибуналом, его нормы помогают противостоять попыткам исказить факты.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
00:05
"Подчеркну, во многом благодаря вам, вашему энтузиазму, неравнодушию и подвижничеству организуются поисковые экспедиции, проводится кропотливая, скрупулёзная работа по рассекречиванию архивных материалов – документов, фотографий, кадров кинохроники, реализуются другие востребованные инициативы, открывающие новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом.
«
"Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твёрдо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы", - отметил президент.
Путин выразил уверенность в том, что форум пройдёт в конструктивном ключе, внесёт серьёзный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Минобороны опубликовало архивные материалы о Нюрнбергском процессе
00:23
 
РоссияВладимир ПутинНюрнбергский процессВ мире
 
 
