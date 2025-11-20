Рейтинг@Mail.ru
План США предполагает отказ НАТО от идеи членства Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
15:33 20.11.2025
План США предполагает отказ НАТО от идеи членства Украины, пишут СМИ
Предлагаемый США план по Украине предполагает законодательное признание членами НАТО того, что эта страна никогда не станет членом альянса, утверждает агентство РИА Новости, 20.11.2025
в мире
украина
сша
россия
дмитрий песков
владимир путин
нато
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предлагаемый США план по Украине предполагает законодательное признание членами НАТО того, что эта страна никогда не станет членом альянса, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
"Согласно плану, не только Украина должна убрать упоминание о членстве в НАТО из своей конституции, но и выставлено условие для членов альянса признать законодательно, что Украина никогда в будущем не станет членом НАТО", - говорится в публикации.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
19 ноября, 01:18
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
США продолжают верить в мирное решение по Украине, заявил постпред в НАТО
15 ноября, 18:28
 
