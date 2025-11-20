Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025
10:17 20.11.2025
Нарышкин заявил о приверженности России курсу на борьбу с нацизмом
Нарышкин заявил о приверженности России курсу на борьбу с нацизмом - РИА Новости, 20.11.2025
Нарышкин заявил о приверженности России курсу на борьбу с нацизмом
Проведение освободительной спецоперации (СВО) является свидетельством приверженности России курсу на борьбу с проявлениями нацизма, заявил директор Службы... РИА Новости, 20.11.2025
Нарышкин заявил о приверженности России курсу на борьбу с нацизмом

Нарышкин назвал СВО свидетельством приверженности курсу на борьбу с нацизмом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Проведение освободительной спецоперации (СВО) является свидетельством приверженности России курсу на борьбу с проявлениями нацизма, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин.
"Решительная борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики Российской Федерации. Свидетельством последовательной приверженности этому курсу является и проведение специальной военной операции - освободительной операции", - сказал Нарышкин на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Захарова призвала противостоять реабилитации нацизма
Захарова призвала противостоять реабилитации нацизма
