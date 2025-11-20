Нарышкин назвал решения Нюрнбергского трибунала актуальными

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Метастазы" нацизма имеют место на Украине и в ряде стран Европы, поэтому решения Нюрнбергского трибунала остаются актуальными, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальными и сегодня. А они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается актуальной, и мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы", - сказал Нарышкин журналистам.

Нюрнбергский процесс — суд над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го в Международном военном трибунале. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Работу трибунала широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.

Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.