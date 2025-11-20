https://ria.ru/20251120/naryshkin-2056207119.html
Нарышкин назвал решения Нюрнбергского трибунала актуальными
2025-11-20T09:32:00+03:00
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Метастазы" нацизма имеют место на Украине и в ряде стран Европы, поэтому решения Нюрнбергского трибунала остаются актуальными, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальными и сегодня. А они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается актуальной, и мы видим опасные метастазы нацизма на Украине
"и в ряде стран Европы", - сказал Нарышкин журналистам.
журналистам.
Нюрнбергский процесс — суд над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го в Международном военном трибунале. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Работу трибунала широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ послевоенного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.