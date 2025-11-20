Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин назвал решения Нюрнбергского трибунала актуальными - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 20.11.2025 (обновлено: 09:42 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/naryshkin-2056207119.html
Нарышкин назвал решения Нюрнбергского трибунала актуальными
Нарышкин назвал решения Нюрнбергского трибунала актуальными - РИА Новости, 20.11.2025
Нарышкин назвал решения Нюрнбергского трибунала актуальными
"Метастазы" нацизма имеют место на Украине и в ряде стран Европы, поэтому решения Нюрнбергского трибунала остаются актуальными, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:32:00+03:00
2025-11-20T09:42:00+03:00
украина
европа
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150733/71/1507337164_0:194:3699:2274_1920x0_80_0_0_5d84443d7df88c6c815af63f836e0100.jpg
https://ria.ru/20251116/lavrov-2055322876.html
https://ria.ru/20251118/istorik-2055617789.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150733/71/1507337164_205:0:3493:2466_1920x0_80_0_0_a91e08bc94ce174078da1d10ceedb468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, в мире
Украина, Европа, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, В мире
Нарышкин назвал решения Нюрнбергского трибунала актуальными

Нарышкин назвал решения Нюрнберга актуальными из-за метастазов нацизма в Европе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Метастазы" нацизма имеют место на Украине и в ряде стран Европы, поэтому решения Нюрнбергского трибунала остаются актуальными, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальными и сегодня. А они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается актуальной, и мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы", - сказал Нарышкин журналистам.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
16 ноября, 18:21
Нюрнбергский процесс — суд над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го в Международном военном трибунале. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Работу трибунала широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ послевоенного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк
18 ноября, 06:01
 
УкраинаЕвропаРоссияСергей НарышкинРоссийское историческое обществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала