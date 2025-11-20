https://ria.ru/20251120/napryazhennost-2056282335.html
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе - РИА Новости, 20.11.2025
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к заявлениям в Европе с призывами к эскалации и нагнетанию напряженности. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:22:00+03:00
2025-11-20T13:22:00+03:00
2025-11-20T13:35:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
дмитрий песков
airbus
россия
европа
москва
в мире, россия, европа, москва, дмитрий песков, airbus
В мире, Россия, Европа, Москва, Дмитрий Песков, Airbus
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе
Песков: Россия негативно относится к призывам Европы к нагнетанию напряженности
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к заявлениям в Европе с призывами к эскалации и нагнетанию напряженности.
Журналисты попросили прокомментировать Пескова информацию о том, что председатель совета директоров Airbus
Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности заявил, что якобы Европе
для успешного противодействия России
необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием.
«
"Некоторые, к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывая к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности, по эскалации напряженности. К этому относимся мы негативно", - сказал Песков
журналистам, комментируя заявление Обермана.
Песков, комментируя призывы Обермана европейским странам обзавестись тактическим ядерным оружием в ответ на угрозу, якобы исходящую от российских ракет "Искандер", размещённых в Калининграде и способных нести ядерные боеголовки, отметил, что это провокация и РФ сделает всё для своей безопасности.
"Калининград - это неотъемлемая часть России, и на фоне происходящего, и на фоне доминирующих в Европе настроений, разумеется, Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей безопасности, стабильности, предсказуемости и сегодня, и завтра", - добавил Песков.