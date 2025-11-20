Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 20.11.2025 (обновлено: 13:35 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/napryazhennost-2056282335.html
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе - РИА Новости, 20.11.2025
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к заявлениям в Европе с призывами к эскалации и нагнетанию напряженности. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:22:00+03:00
2025-11-20T13:35:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
дмитрий песков
airbus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2a17cf1c2e7923aea2e71256cbf80547.jpg
https://ria.ru/20251028/svo-2051071504.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2897ea1d189c526cb97719d00ad091e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, москва, дмитрий песков, airbus
В мире, Россия, Европа, Москва, Дмитрий Песков, Airbus
В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе

Песков: Россия негативно относится к призывам Европы к нагнетанию напряженности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к заявлениям в Европе с призывами к эскалации и нагнетанию напряженности.
Журналисты попросили прокомментировать Пескова информацию о том, что председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности заявил, что якобы Европе для успешного противодействия России необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием.
«
"Некоторые, к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывая к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности, по эскалации напряженности. К этому относимся мы негативно", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Обермана.
Песков, комментируя призывы Обермана европейским странам обзавестись тактическим ядерным оружием в ответ на угрозу, якобы исходящую от российских ракет "Искандер", размещённых в Калининграде и способных нести ядерные боеголовки, отметил, что это провокация и РФ сделает всё для своей безопасности.
"Калининград - это неотъемлемая часть России, и на фоне происходящего, и на фоне доминирующих в Европе настроений, разумеется, Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей безопасности, стабильности, предсказуемости и сегодня, и завтра", - добавил Песков.
Монумент Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Обрубленная страна". На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией
28 октября, 02:47
 
В миреРоссияЕвропаМоскваДмитрий ПесковAirbus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала