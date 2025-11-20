В Кремле прокомментировали призывы к нагнетанию напряженности в Европе

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к заявлениям в Европе с призывами к эскалации и нагнетанию напряженности.

Журналисты попросили прокомментировать Пескова информацию о том, что председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности заявил, что якобы Европе для успешного противодействия России необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием.

« "Некоторые, к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывая к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности, по эскалации напряженности. К этому относимся мы негативно", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Обермана.

Песков, комментируя призывы Обермана европейским странам обзавестись тактическим ядерным оружием в ответ на угрозу, якобы исходящую от российских ракет "Искандер", размещённых в Калининграде и способных нести ядерные боеголовки, отметил, что это провокация и РФ сделает всё для своей безопасности.