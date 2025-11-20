Мишустин вручил государственные награды работникам транспортной отрасли

Медалью "За отвагу на пожаре" награжден постовой рабочий судоходной обстановки Дединовской паромной переправы Дмитрий Ушаков (в настоящее время участвует в специальной военной операции). В 2023 году, обнаружив возгорание частного дома, он вызвал экстренные службы и самостоятельно спас из пожара пятерых членов семьи, включая троих малолетних детей. Медали "За спасение погибавших" удостоен капитан-механик патрульного катера "Анатолий Булатов" Илья Шукшин, спасший в 2024 году двух мужчин, у которых перевернулась лодка.