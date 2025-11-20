https://ria.ru/20251120/naemniki-2056163761.html
В Колумбии рассказали, как вербуют наемников на Украину
В Колумбии рассказали, как вербуют наемников на Украину - РИА Новости, 20.11.2025
В Колумбии рассказали, как вербуют наемников на Украину
Группы украинцев находятся в Колумбии и непосредственно осуществляют вербовку наемников для ВСУ, рассказал РИА Новости отставной колумбийский военный
В Колумбии рассказали, как вербуют наемников на Украину
Экс-военный Инкапье: группы украинцев в Колумбии ведут прямую вербовку наемников
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Группы украинцев находятся в Колумбии и непосредственно осуществляют вербовку наемников для ВСУ, рассказал РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Группы украинцев ведут вербовку (наемников - ред.) непосредственно в Колумбии
. Они предоставляют билеты на самолет, полностью организуют транспорт до Украины", - рассказал собеседник агентства.
Инкапье заявил, что от этих групп поступают угрозы тем колумбийцам, которые публично рассказывают правду о тяжелом положении своих соотечественников, отправившихся воевать за ВСУ
. По его словам, два бывших наемника, вернувшихся с Украины
в Колумбию и рассказывавших о реальном положении дел там, исчезли, и "в моргах, больницах, полиции" информации о них нет, а последние, с кем они имели контакт, были входящие в украинские вербовочные группы лица.
При этом Инкапье подчеркнул, что колумбийскому правительству известно о вербовке наемников непосредственно на территории страны, но оно занимает пассивную позицию в данном вопросе, так как не заинтересовано в распространении реальной информации.
"Оно не заинтересовано в предоставлении реальной информации. Все его заявления направлены на преуменьшение проблемы. У них нет статистики по численности колумбийцев на Украине, в Судане
, Йемене
, Сомали
и других странах", - признался Инкапье.
Он отметил, что за последнее время наемничество в Колумбии приобрело такие масштабы, что сегодня "достаточно наличия колумбийского паспорта для получения предложения о работе" в любом регионе, где идет вооруженный конфликт: "в Африке
, на Ближнем Востоке
, Украине".
Президент Колумбии Густаво Петро
ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ
в Боготе Николая Тавдумадзе
в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.