Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 20.11.2025
В Колумбии рассказали, как вербуют наемников на Украину
В Колумбии рассказали, как вербуют наемников на Украину

Экс-военный Инкапье: группы украинцев в Колумбии ведут прямую вербовку наемников

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Группы украинцев находятся в Колумбии и непосредственно осуществляют вербовку наемников для ВСУ, рассказал РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Группы украинцев ведут вербовку (наемников - ред.) непосредственно в Колумбии. Они предоставляют билеты на самолет, полностью организуют транспорт до Украины", - рассказал собеседник агентства.
Инкапье заявил, что от этих групп поступают угрозы тем колумбийцам, которые публично рассказывают правду о тяжелом положении своих соотечественников, отправившихся воевать за ВСУ. По его словам, два бывших наемника, вернувшихся с Украины в Колумбию и рассказывавших о реальном положении дел там, исчезли, и "в моргах, больницах, полиции" информации о них нет, а последние, с кем они имели контакт, были входящие в украинские вербовочные группы лица.
При этом Инкапье подчеркнул, что колумбийскому правительству известно о вербовке наемников непосредственно на территории страны, но оно занимает пассивную позицию в данном вопросе, так как не заинтересовано в распространении реальной информации.
"Оно не заинтересовано в предоставлении реальной информации. Все его заявления направлены на преуменьшение проблемы. У них нет статистики по численности колумбийцев на Украине, в Судане, Йемене, Сомали и других странах", - признался Инкапье.
Он отметил, что за последнее время наемничество в Колумбии приобрело такие масштабы, что сегодня "достаточно наличия колумбийского паспорта для получения предложения о работе" в любом регионе, где идет вооруженный конфликт: "в Африке, на Ближнем Востоке, Украине".
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Ближний Восток, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе), Вооруженные силы Украины
 
 
