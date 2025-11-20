В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ

В суде было установлено, что в августе 2023 года Холл через Польшу прибыл на Украину, заключил контракт и поступил в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка, где прошел курс военной подготовки. После этого до июля 2025 года он принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это наемник получил более 2 миллионов рублей.