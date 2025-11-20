Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 20.11.2025 (обновлено: 15:47 20.11.2025)
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13, 5 года колонии строгого режима наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 20.11.2025
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ

Воевавшему за ВСУ наёмнику из Швеции Холла заочно дали 13,5 года колонии

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13, 5 года колонии строгого режима наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Королевства Швеция Эрика Виктора Холла. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Холла к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в августе 2023 года Холл через Польшу прибыл на Украину, заключил контракт и поступил в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка, где прошел курс военной подготовки. После этого до июля 2025 года он принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это наемник получил более 2 миллионов рублей.
Холл объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Как уточнили в СК РФ, 59-я отдельная мотопехотная бригада сухопутных войск, где поначалу служил Холл, в январе 2025 года была реорганизована в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем ВСУ.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам
19 мая, 12:55
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
