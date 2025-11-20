https://ria.ru/20251120/naemnik-2056332363.html
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13, 5 года колонии строгого режима наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:15:00+03:00
2025-11-20T15:15:00+03:00
2025-11-20T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
швеция
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20250519/naemnik-2017813978.html
донецкая народная республика
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, швеция, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Швеция, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ
Воевавшему за ВСУ наёмнику из Швеции Холла заочно дали 13,5 года колонии
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13, 5 года колонии строгого режима наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Королевства Швеция Эрика Виктора Холла. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Холла к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении
.
В суде было установлено, что в августе 2023 года Холл через Польшу прибыл на Украину, заключил контракт и поступил в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка, где прошел курс военной подготовки. После этого до июля 2025 года он принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это наемник получил более 2 миллионов рублей.
Холл объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Как уточнили в СК РФ, 59-я отдельная мотопехотная бригада сухопутных войск, где поначалу служил Холл, в январе 2025 года была реорганизована в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем ВСУ.