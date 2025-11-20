Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва не получала реакции Лондона на информацию о планах угона МиГ-31 - РИА Новости, 20.11.2025
18:44 20.11.2025
МИД: Москва не получала реакции Лондона на информацию о планах угона МиГ-31
МИД: Москва не получала реакции Лондона на информацию о планах угона МиГ-31 - РИА Новости, 20.11.2025
МИД: Москва не получала реакции Лондона на информацию о планах угона МиГ-31
Москва не получала реакции британских властей ни по одной из ведомственных линий на сообщение ФСБ России о пресечении масштабной провокации Главного управления... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T18:44:00+03:00
2025-11-20T18:44:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
МИД: Москва не получала реакции Лондона на информацию о планах угона МиГ-31

Захарова: Москва не получала реакции Лондона на сообщение о планах угона МиГ-31

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва не получала реакции британских властей ни по одной из ведомственных линий на сообщение ФСБ России о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и его британских кураторов по угону истребителя МиГ-31 ВКС России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции ГУР минобороны Украины и британских кураторов этого ведомства. По информации ФСБ, замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона истребителя МиГ-31 ВКС России с ракетой "Кинжал". В дальнейшем самолет планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.
"Мы никакой реакции от британских властей, ни по одной из... их ведомственных линий не получали на то сообщение, которое было сделано ФСБ России от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки МО Украины и его британских кураторов. На сегодняшний день никакой реакции не было... Англичане традиционно воздерживаются от комментариев неудобных для них тем", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за подготовки провокации с МиГ-31
12 ноября, 11:56
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
