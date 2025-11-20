МИД: Москва не получала реакции Лондона на информацию о планах угона МиГ-31

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва не получала реакции британских властей ни по одной из ведомственных линий на сообщение ФСБ России о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и его британских кураторов по угону истребителя МиГ-31 ВКС России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.