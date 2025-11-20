МИД: Москва не получала реакции Лондона на информацию о планах угона МиГ-31

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва не получала реакции британских властей ни по одной из ведомственных линий на сообщение ФСБ России о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и его британских кураторов по угону истребителя МиГ-31 ВКС России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции ГУР минобороны Украины и британских кураторов этого ведомства. По информации ФСБ, замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона истребителя МиГ-31 ВКС России с ракетой "Кинжал". В дальнейшем самолет планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.
"Мы никакой реакции от британских властей, ни по одной из... их ведомственных линий не получали на то сообщение, которое было сделано ФСБ России от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки МО Украины и его британских кураторов. На сегодняшний день никакой реакции не было... Англичане традиционно воздерживаются от комментариев неудобных для них тем", - сказала Захарова в ходе брифинга.