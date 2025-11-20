В Москве школьник бросил в ребенка бутылку со средством для прочистки труб

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ученик школы в Москве кинул в другого школьника бутылку, наполненную водой и средством для прочистки труб, пострадавший госпитализирован, виновный будем поставлен на внутришкольный учет, сообщил РИА Новости директор школы № 1392 Денис Бахарев.

"Сегодня возле выхода с территории школы ученик восьмого класса кинул в другого школьника небольшую пластиковую бутылку, наполненную водой и средством для прочистки труб. Бутылка взорвалась, капли смеси попали на голову подростка и вызвали покраснения. Была вызвана полиция и скорая помощь, пострадавший госпитализирован для обследования. В школу приглашены родители хулигана", - рассказал Бахарев.