Рейтинг@Mail.ru
В Москве школьник бросил в ребенка бутылку со средством для прочистки труб - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/moskva-2056379654.html
В Москве школьник бросил в ребенка бутылку со средством для прочистки труб
В Москве школьник бросил в ребенка бутылку со средством для прочистки труб - РИА Новости, 20.11.2025
В Москве школьник бросил в ребенка бутылку со средством для прочистки труб
Ученик школы в Москве кинул в другого школьника бутылку, наполненную водой и средством для прочистки труб, пострадавший госпитализирован, виновный будем... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:25:00+03:00
2025-11-20T17:25:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/19/1559101928_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d24ab8a657a284c503b84066b5c0a7b.jpg
https://ria.ru/20251113/moskva-2054808282.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/19/1559101928_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0852febba2bf88e0c50b165e21103173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве школьник бросил в ребенка бутылку со средством для прочистки труб

В Москве школьник бросил в подростка бутылку со средством для прочистки труб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьный коридор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ученик школы в Москве кинул в другого школьника бутылку, наполненную водой и средством для прочистки труб, пострадавший госпитализирован, виновный будем поставлен на внутришкольный учет, сообщил РИА Новости директор школы № 1392 Денис Бахарев.
"Сегодня возле выхода с территории школы ученик восьмого класса кинул в другого школьника небольшую пластиковую бутылку, наполненную водой и средством для прочистки труб. Бутылка взорвалась, капли смеси попали на голову подростка и вызвали покраснения. Была вызвана полиция и скорая помощь, пострадавший госпитализирован для обследования. В школу приглашены родители хулигана", - рассказал Бахарев.
Директор уточнил, что виновный будет поставлен на внутришкольный учет, информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Москве отец ученика избил педагога в школе
13 ноября, 16:37
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала