В Москве школьник бросил в ребенка бутылку со средством для прочистки труб
Ученик школы в Москве кинул в другого школьника бутылку, наполненную водой и средством для прочистки труб, пострадавший госпитализирован, виновный будем... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:25:00+03:00
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ученик школы в Москве кинул в другого школьника бутылку, наполненную водой и средством для прочистки труб, пострадавший госпитализирован, виновный будем поставлен на внутришкольный учет, сообщил РИА Новости директор школы № 1392 Денис Бахарев.
"Сегодня возле выхода с территории школы ученик восьмого класса кинул в другого школьника небольшую пластиковую бутылку, наполненную водой и средством для прочистки труб. Бутылка взорвалась, капли смеси попали на голову подростка и вызвали покраснения. Была вызвана полиция и скорая помощь, пострадавший госпитализирован для обследования. В школу приглашены родители хулигана", - рассказал Бахарев.
Директор уточнил, что виновный будет поставлен на внутришкольный учет, информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.