Собянин открыл новый спорткомплекс в районе Зябликово на юге Москвы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый спорткомплекс "Акварис" с двумя бассейнами в районе Зябликово на юге Москвы.

"Светлый, очень хороший зал. Здесь есть детский и взрослый бассейны. Вас 130 тысяч жителей, поэтому всё это для вас - занимайтесь на здоровье", - сказал Собянин , общаясь с местными жителями района во время открытия спорткомплекса.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, строительство спортивного комплекса "Акварис" в Ореховом проезде, завершившееся в 2025 году, было осуществлено за счёт городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Москвы

Двухэтажное здание площадью более 4 тысяч квадратных метров возведено по индивидуальному проекту с применением современных инженерных технологий. Единовременная пропускная способность спорткомплекса - свыше 110 человек. Ожидается, что его будут посещать более 650 человек в день, отмечается в сообщении.

В спорткомплексе открыто два плавательных бассейна 25 х 16 метров и 10 х 6 метров и зал групповых занятий площадью более 200 квадратных метров. Спорткомплекс приспособлен для маломобильных граждан.

В настоящее время здесь организованы занятия по плаванию и аквааэробике. В планах - открытие секций по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и современной хореографии, дзюдо, йоге, пилатесу и ОФП, а также групп в рамках программы "Московское долголетие". Прилегающая к зданию территория благоустроена.

С 2011 года в Москве построено 354 спортивных объекта, из них свыше 150 спорткомплексов. В планах до 2027 года возвести ещё 119 спортивных объектов, в том числе порядка 60 спорткомплексов.